Cuidado con las predicciones para la economía estadounidense en 2026

Por Mohamed A. El-Erian

Predecir un escenario central para la economía estadounidense en 2026 no parece tarea difícil. Pero es posible que la probabilidad de que ese escenario se materialice no supere el 50%: en lugar de la distribución «normal» en forma de campana, hoy tenemos otra con extremos (bueno y malo) inusualmente acrecentados cuya probabilidad es significativa y que también pueden materializarse. La economía estadounidense no está siguiendo una trayectoria única, sino que está trabada en un tenso tira y afloja entre tres futuros distintos: un escenario central moderadamente bueno (Ricitos de Oro «light»), otro alcista impulsado por la productividad y un volátil escenario bajista.








