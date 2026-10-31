Opinión

De transmitir información a transmitir valor: una nueva conversación sobre activos digitales

Opinión: La tecnología puede cambiar mecanismos de registro, transferencia o ejecución, pero no elimina las normas aplicables

Por Natalia Cristina Ramírez Benavides

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Internet ha transformado la manera en que nos comunicamos, compartimos información y hacemos negocios. Hoy podemos celebrar contratos y realizar operaciones desde prácticamente cualquier lugar. Pero una transformación relevante de la economía digital consiste en desarrollar nuevas formas de representar, registrar y transferir valor mediante infraestructuras digitales.








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