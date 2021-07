Editorial: Los resultados del gobierno de Chinchilla

Como lo hemos hecho con las dos últimas administraciones, al cerrar el gobierno de Laura Chinchilla, EF se dio a la tarea de contrastar las propuestas y promesas esbozadas en el plan de trabajo que le presentó a los costarricenses hace cuatro años con los resultados obtenidos.

Este ejercicio lo hacemos con el único afán de contribuir a un mejor escrutinio de los ciudadanos sobre el accionar de sus gobernantes, a que la crítica sobre ese accionar sea más objetiva y menos sesgada, y a que los elegidos rindan cuentas de las propuestas que los hicieron los favoritos de sus electores.

En el reportaje se identifican 196 ofrecimientos concretos: 39 en Seguridad, 44 en Bienestar social, 66 en Empleo y Producción, 23 en Ambiente, 12 en Ciencia y Tecnología, y 12 en Relaciones Exteriores. De ellos, la presidenta Chinchilla sale bien librada en Ciencia y Tecnología con un cumplimiento del 70%, seguido de Seguridad (46%), Producción y Empleo (35%), Relaciones Internacionales (33%) y Ambiente (33%); en Bienestar social apenas se llegó a cumplir con un 10% de lo propuesto. Del todo no se cumplió con un 55% de lo prometido en Relaciones Internacionales, un 48% en Bienestar Social, un 35% en Producción y Empleo, un 30% en Ciencia y Tecnología, un 26% en Seguridad, y un 20% en Ambiente.

Las conclusiones son claras: al igual que sus dos predecesores, la candidata triunfante en las elecciones del 2010 presentó una propuesta electoral mucho más ambiciosa de lo que luego pudo cumplir cuando se llegó al gobierno. Recordemos que en el caso de Óscar Arias (2006-2010), el cumplimiento de sus promesas alcanzó solo un 22%, mientras tuvo avances en un 32%, y no pudo cumplir en un 46%. Abel Pacheco (2002-2006) había tenido todavía un peor rendimiento: solo cumplió un 21% de sus promesas, tuvo avances solo en un 18%, y no cumplió en un 59% de ellas. Ha de reconocerse que, en la globalidad, a Chinchilla le fue mucho mejor que a ellos dos: cumplió con un 33% de lo que prometió, evidenció avances en un 31%, y no cumplió en un 36%. Sin embargo, la brecha entre las expectativas generadas en campaña y lo que realmente se puede hacer sigue siendo grande.

Esto tiene repercusiones importantes en la pérdida de credibilidad de los políticos, en el desencanto que luego se produce entre la ciudadanía, en la deslegitimación que afecta a los gobiernos y, desdichadamente, en la confianza que debe sustentar el sistema político en el que se basa nuestra democracia representativa. Si quienes ostentan el poder no son capaces o no pueden satisfacer de manera adecuada y oportuna las necesidades de la gente, el sistema se debilita y eventualmente puede abrir las puertas del autoritarismo u otras modalidades de gobierno.

EF aplicará al próximo gobierno el mismo rasero que ha aplicado a los tres últimos. Al terminar su periodo mediremos si los resultados se alinean con las expectativas que se han generado en campaña, a pesar de que enfrentará limitaciones políticas e institucionales similares a las que los gobiernos recientes han encarado. Esta no es la única forma de medir el desempeño de un gobierno; quizás el Plan de Desarrollo sea un marco de referencia más óptimo. Sin embargo, esta medición ha de servir para modular las promesas electorales o, acaso, para que los electores desistan de exigir resultados irreales cuando no se cuenta con los instrumentos necesarios.