Sin embargo, la competencia fiscal debería preocupar a los liberales económicos. No sólo fortalece las tendencias monopólicas y erosiona la competencia justa y transparente entre las empresas; también priva a los gobiernos del dinero que necesitan para sustentar los bienes públicos —educación, atención médica, infraestructura, el régimen de derecho— del que dependen las empresas. Y existe poca evidencia de que la carga del impuesto corporativo en verdad recaiga sobre los empleados en lugar de sobre el capital. La Oficina de Presupuesto del Congreso y el Instituto de Tributación y Política Económica de Estados Unidos, dos organismos no partidarios, entre otros, han demostrado claramente que más del 80 % del impacto de la tributación corporativa recae sobre los accionistas, no sobre los trabajadores.