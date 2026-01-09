Opinión

El orden mundial después de 2025

EscucharEscuchar
Por Ana Palacio

Que varias publicaciones hayan nombrado al presidente estadounidense Donald Trump como una de las personas más influyentes de 2025 no es sorprendente. Pero hay algo llamativo: no reconocen a Trump por su liderazgo (por ejemplo, la capacidad para resolver crisis o consolidar instituciones) sino por infringir normas, trastocar alianzas, promover la fragmentación económica e introducir un modelo transaccional en la política internacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.