Opinión

El otro rostro de la Costa Rica verde

El Estado de la Nación 2023, nos lanzó esta alerta: en Costa Rica se generan más de 4.000 toneladas de residuos sólidos por día, y se estima que el 80% de esa basura podría reciclarse o aprovecharse.

Por Grettel Prendas

Recientemente, recorrí la ruta entre Alajuela y Cartago, y lo que vi fue profundamente alarmante. ¿Se ha fijado usted en la cantidad desmesurada de basura de toda índole que se acumula a los lados del camino durante todo este trayecto? Por mencionar solo una zona, pues tristemente la epidemia social se extiende por todos lados. Botellas plásticas, empaques, latas, bolsas... una mezcla tóxica de desidia e inconsciencia que se cierne como una sombra sobre nuestra Costa Rica verde.








