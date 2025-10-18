Opinión

¿Es la economía global tan resistente como parece?

EscucharEscuchar
Por Eswar Prasad

Aunque la economía mundial ha demostrado ser sorprendentemente resistente ante la guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump y otros desafíos severos, comienzan a aparecer grietas en sus cimientos. La actualización de octubre de 2025 del Brookings-FT TIGER (Índices de Seguimiento para la Recuperación Económica Global) revela un panorama económico que parece benigno en algunos aspectos, pero inestable en otros, con la confianza de los hogares y las empresas afectada por la incertidumbre sobre la política comercial, los trastornos políticos en muchos países y la volatilidad geopolítica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
aranceles

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.