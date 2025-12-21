Opinión

Estados financieros y su nueva presentación

Opinión | Los encargados de preparar los estados financieros no deben tomar a la ligera estos cambios y deben iniciar un proceso de análisis que les permita alinearse a los requerimientos de la NIIF 18

Por Emilio Rodríguez

La contabilidad es usualmente definida como el proceso de registrar, clasificar, resumir y analizar transacciones financieras de una entidad. Para poder establecer reglas claras en este proceso han surgido diferentes marcos contables generalmente aceptados, como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de América (USGAAP) para nombrar los que probablemente sean de mayor uso global.








