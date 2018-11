No ocurrió lo mismo con las otras dos municipalidades que visitamos, en las que pequeñas diferencias en datos entre el registro nacional y planos de catastro —y las cuales ofrecimos aceptar con el dato que más favoreciera a la municipalidad— nos impidieron completar el trámite; en buena parte porque el personal no estaba bien capacitado para medir un perímetro irregular o calcular el área de un terreno irregular en su forma. Tampoco tenían el mismo sistema de respaldo tecnológico de Alajuela y por lo tanto no pudieron verificar directamente los datos.