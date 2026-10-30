Opinión

Historia de dos Chinas

Por Kenneth Rogoff

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¿China está en pleno auge o está estancada? Por un lado, sus industrias exportadoras —que abarcan desde vehículos eléctricos y paneles solares hasta prácticamente toda la gama de productos manufacturados— son la envidia del mundo, y sus sectores tecnológico y de IA solo se ven superados por los de Estados Unidos, mientras que Europa queda muy rezagada. Por otro lado, como he señalado en repetidas ocasiones, China hoy está atravesando su sexto año de una crisis inmobiliaria en toda regla, similar a la que vivió Japón. ¿Acaso China podría estar en pleno auge y estancada al mismo tiempo?








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