Según un estudio al respecto, realizado por The Ostelea School of Tourism & Hospitality junto con EAE Business School, en el 2015 se generaron ingresos globales de $15.000 millones y se espera que para el 2025 dicho monto aumente a $335.000 millones. Es claro que este mercado es fuente de significativos rendimientos que amerita no sólo ser regulado comercialmente de forma adecuada, sino también, estar sometido a los impuestos correspondientes.