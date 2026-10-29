La forma incorrecta de comparar el tamaño de una economía

El mes pasado, el economista y premio Nobel Paul Krugman pronunció una conferencia en el coloquio anual de investigación del Banco Central Europeo, que se centró en la geoeconomía. Este término hace referencia a la capacidad de los países para aprovechar las interacciones económicas con fines geopolíticos. Pensemos, por ejemplo, en las amenazas de China de privar a sus socios comerciales de sus exportaciones de minerales de tierras raras.

La ponencia de Krugman, titulada Tamaño económico y poder económico, señaló acertadamente que el tamaño es importante en la geoeconomía. Canadá, por ejemplo, tiene más que perder ante una ruptura comercial con Estados Unidos, país del que cabe esperar que utilice su tamaño para coaccionar a su vecino, económicamente más pequeño. Pero no estoy de acuerdo con la forma en que Krugman compara el poder económico entre países.

Estados Unidos (EE. UU.), la Unión Europea (UE) y China miden el PIB en sus respectivas monedas. Por lo tanto, comparar el tamaño de sus economías requiere convertir estas cifras a una moneda común, siendo los tipos de cambio contemporáneos la métrica más obvia. Pero existe un enfoque alternativo: una medida del tipo de cambio real ajustada por la paridad del poder adquisitivo (PPA) para tener en cuenta los precios más bajos en China en comparación con la UE y EE. UU.

Medir el PIB en términos de PPA es la forma correcta de comparar los niveles de vida. Pero evaluar el poder económico es otra cuestión. Pensemos en ejemplos de interdependencia utilizada como arma, como las sanciones comerciales y financieras, la influencia en las negociaciones comerciales mundiales, el peso en los organismos internacionales y la capacidad de establecer una base naval en un pequeño país insular del Pacífico. En tales situaciones, ¿no parece que lo que los dólares y los renminbi pueden comprar en la escena mundial es más relevante que su poder adquisitivo a nivel nacional en sus respectivas economías?

Esto puede parecer un detalle técnico, pero cambia la respuesta. ¿Superó China a EE. UU. en tamaño económico en 2017, según la interpretación de los datos basada en la PPA? ¿O siguió EE. UU. siendo un 50% más grande, tal y como implica el tipo de cambio? Yo me inclino por la segunda conclusión, pero Krugman opina lo contrario, lo que implica que China es ahora la mayor economía.

A pesar de las repetidas declaraciones de que China ha superado a Estados Unidos en tamaño económico, ahora parece posible que China no lo haga durante muchas décadas si se evalúa según su tipo de cambio. Puede que nunca lo haga, dado su declive demográfico y la desaceleración del crecimiento de la productividad. Este argumento cobra más fuerza si se cree que las estadísticas de crecimiento chinas están sobrevaloradas.

Aunque la comparación entre EE. UU. y la UE no tiene exactamente el mismo peso geopolítico, Krugman la considera importante a la hora de determinar si el crecimiento de la productividad estadounidense ha superado al europeo, como muchos creen. Según los indicadores habituales, la productividad ha aumentado mucho más en el país norteamericano que en la UE desde el año 2000. Muchos interpretan esto como una prueba de que las redes de seguridad social y las regulaciones más sólidas de Europa, unidas a su incapacidad para competir en la vanguardia tecnológica, han lastrado su crecimiento económico.

La respuesta cambia cuando se comparan en términos de paridad de poder adquisitivo en lugar de a tipos de cambio nominales. Al ajustar por la PPA, Krugman constata que el rendimiento de la productividad en la UE es mucho más sólido de lo que parece a primera vista, lo que pone en tela de juicio la conclusión de que EE. UU. ofrezca un modelo económico superior. Para defender la superioridad de la comparación basada en la PPA, Krugman se basa en la volatilidad de los tipos de cambio nominales: «Ahora bien, se podría preguntar: ¿por qué no utilizar simplemente los valores en dólares? Y la respuesta, en gran medida, es simplemente la inestabilidad… Así que, básicamente, se utilizaría algo como la paridad de poder adquisitivo para suavizarla». Aunque hay algo de verdad en esto, una crítica similar se aplica a la clasificación de los países basada en la PPA.

El Programa de Comparación Internacional (ICP) del Banco Mundial recopila datos de precios sobre cestas de bienes para las cifras de la paridad de poder adquisitivo (PPA), a intervalos plurianuales, normalmente con un desfase de tres años. Estudios anteriores proporcionaron datos de referencia para 1993, 2005, 2011 y 2017. Entre una publicación y otra, el Banco Mundial elabora estimaciones anuales, extrapoladas a partir de las estadísticas del PIB de los gobiernos. La encuesta de referencia más reciente disponible corresponde a 2021, y el ICP ha extrapolado la estimación anual hasta 2023.

China experimentó un rápido crecimiento a principios de este siglo. Sin embargo, la estimación del PIB de 2005 basada en la paridad de poder adquisitivo, extrapolada oficialmente para los seis años siguientes a partir de las estadísticas nacionales del PIB, sufrió un duro revés cuando se revisó a la baja en un 40% en la encuesta posterior de 2011. A continuación, las extrapolaciones de los datos con referencia a 2011 se revisaron al alza en un 21% entre la primera publicación y el momento de la siguiente encuesta en 2017. Posteriormente, los datos basados en 2017 se revisaron a la baja en un 16%. Por último, los datos basados en 2021 se revisaron al alza de nuevo en un 5%. Estas revisiones son sustancialmente mayores que las fluctuaciones anuales del tipo de cambio nominal o de las comparaciones del PIB que lo utilizan.

Peor aún, las propias cifras de referencia también se revisan en ocasiones. El tipo de PPA de China para 2005 se publicó inicialmente como 3,45 renminbi por dólar. Cuando se publicó el ICP de 2011, se revisó a 2,86, lo que elevó el PIB de China de 2005 en términos de PPA en un 20,5%. Según los datos actuales, se sitúa un 21,8% por encima de la cifra original.

Las estimaciones del ICP para otras economías de mercados emergentes han sido igualmente volátiles: el PIB de Tailandia en términos de PPA, según los datos del ICP, se revisó a la baja un 20% en 2011, al alza un 43% en 2017 y a la baja un 3% en 2021. Las revisiones de las estimaciones del ICP para las economías avanzadas han sido más razonables. (En el caso de los Estados miembros de la UE, Eurostat y la OCDE realizan ahora nuevas encuestas cada tres años, por lo que las revisiones son menores).

Economía global (Shutterstock/Shutterstock)

Por lo tanto, al comparar los PIB nacionales, la volatilidad no justifica en absoluto prescindir de los datos sobre tipos de cambio en favor de los datos de PPA del ICP, que están sujetos a oscilaciones aún mayores. Esto socava el argumento de que el crecimiento de la productividad es mayor en la UE que en EE. UU. e implica que EE. UU. sigue siendo considerablemente más poderoso económicamente que China. Ni siquiera la grave mala gestión política de la administración Trump ha logrado borrar aún las ventajas naturales de las que Estados Unidos ha disfrutado durante mucho tiempo.

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Jeffrey Frankel, catedrático de Formación de Capital y Crecimiento en la Universidad de Harvard, fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton. Es investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos.