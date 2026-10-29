Opinión

La forma incorrecta de comparar el tamaño de una economía

Por Jeffrey Frankel

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El mes pasado, el economista y premio Nobel Paul Krugman pronunció una conferencia en el coloquio anual de investigación del Banco Central Europeo, que se centró en la geoeconomía. Este término hace referencia a la capacidad de los países para aprovechar las interacciones económicas con fines geopolíticos. Pensemos, por ejemplo, en las amenazas de China de privar a sus socios comerciales de sus exportaciones de minerales de tierras raras.








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