Opinión

La guerra de los autócratas contra las universidades

EscucharEscuchar
Por Jan-Werner Mueller

Estamos tan acostumbrados a que los aspirantes a autócratas ataquen a las universidades que casi nunca nos paramos a preguntar por qué. Pero contraatacar a los autoritarios exige comprender sus motivaciones y estrategias. Los dirigentes universitarios, en particular, deberían estar mejor preparados para coordinar la resistencia en todas las instituciones de enseñanza superior y garantizar la cohesión interna del profesorado. De lo contrario, los autócratas podrían conseguir enfrentar entre sí a las distintas partes del mundo académico.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
universidadesautócratas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.