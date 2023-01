La semana laboral de cuatro días: un beneficio codiciado

La semana laboral de cuatro días ha pasado de ser una curiosidad corporativa a un nuevo frente en la batalla por el talento en tan solo unos años.

Dado que los expertos proyectan que el mercado laboral permanecerá cambiando más allá del 2023, es muy probable que muchos empleadores continúen explorando semanas laborales de cuatro días mientras buscan diferenciarse en el mercado de contratación.

Alrededor del 82% de los trabajadores estadounidenses a tiempo completo cambiarían su semana laboral tradicional de cinco días por una configuración con cuatro días de 10 horas, la misma cantidad de horas trabajadas y lo harían por el mismo salario, según una encuesta de 2022 realizada por la consultora Mercer.

Las semanas laborales de cuatro días aparecían regularmente en las listas de los beneficios más codiciados en 2022, pero los expertos dicen que el modelo no siempre es adecuado para empleados o empleadores.

Muchas organizaciones podrían cambiar a una semana laboral reducida en días calendario solamente para ganar en la guerra por los talentos y retener su fuerza laboral. Sin embargo la creación de la misma debe dar sentido y reforzar la estrategia de crecimiento del negocio. Si esto no sucede, si no resuelve ningún problema, simplemente creará más dolores de cabeza.

Los programas piloto para semanas laborales de cuatro días han estado en marcha en muchos países durante los últimos cuatro o cinco años. (Cortesía Cinde)

Algunos consejos sobre cómo hacer una transición exitosa a una semana laboral de cuatro días, podrían ser:

Promover el debate interno en la empresa. Pedir la opinión a los colaboradores. Preguntarles acerca de posibles problemas y sus soluciones. Dar tiempo a las personas para opinar y tomar decisiones claves, en conjunto, bajo acuerdos mutuos y sin sorpresas. Informar a los clientes y partes interesadas sobre el cambio. Ser abiertos y transparentes con los clientes, proveedores y aliados. Hay que anunciar sobre los cambios por venir y asegurarles que el cambio no afectará el servicio al cliente. Quizá un correo electrónico o mensaje de WhatsApp estándar de “fuera de la oficina” para mantener y reforzar la comunicación con el cliente externo. No esperar que a todos les guste. A pesar de la popularidad de la semana laboral de cuatro días en todas las encuestas realizadas, muchos trabajadores podrían haber construido su vida en la oficina cinco días a la semana, o no querrán cambiar rápidamente a un nuevo sistema. Es útil ser flexible y ofrecer a los trabajadores una salida si no quieren participar, o permitirles hacer su propio cambio más adelante en su propio tiempo. Cambios en la medición de la productividad, no por horas trabajadas, sino por resultados. Tratar de alejarse del concepto profundamente arraigado de que los empleados deben medirse por las horas que trabajan. Esto aplica según industria, tamaño de empresa, funciones realizadas y otros factores. Elegir el tipo adecuado de semana laboral de cuatro días para su empresa. Los empleados que cambian a cuatro días de 10 horas trabajan la misma cantidad de horas que una semana laboral estándar. Otros ofrecen viernes o lunes libres con menos horas, pero pago completo, lo que en efecto puede representar un aumento salarial en momentos en que los precios de los productos y servicios son más caros o bien los salarios están estancados. Centrarse en la eficiencia. Asegurarse de que los colaboradores se sientan capacitados para poner fin a las actividades que no necesariamente significan productividad, incluidas las reuniones largas y consecutivas. Con menos horas para trabajar, se vuelve más importante que los empleados se concentren en sus metas y objetivos específicos. El aumento de la eficiencia ayudará a sufragar las horas perdidas en general. Tomarse el tiempo que se necesite. No apresurar el proceso. Establecer plazos realistas que permitan a la empresa adaptarse a la nueva normalidad de una semana de cuatro días, así como tiempo adicional para solucionar cualquier problema que se presente durante su implementación.

El uso generalizado de software de productividad y el cambio a un trabajo más remoto durante la pandemia de la covid-19 ha ayudado a poner la semana laboral de cuatro días en la mira de muchas organizaciones, dueños de empresas y directores corporativos.

Los programas piloto para semanas laborales de cuatro días han estado en marcha en muchos países durante los últimos cuatro o cinco años. Hoy, más empresas están reconociendo los beneficios. Los resultados positivos de las pruebas iniciales, principalmente en torno a una productividad constante o aumentada a pesar de menos horas, el bienestar de los empleados e incluso beneficios complementarios como un menor consumo de electricidad, ahora se han vuelto muy atractivos.

Las empresas ya no pueden ignorar ninguna estrategia o método que aumente la retención e inculque la lealtad de los empleados.

Las empresas que construyen un tipo de cultura “ganar-ganar” dentro de sus organizaciones tienden a ser más competitivas. Cuando el negocio está creciendo, y también su gente, el trabajo se convierte en un lugar donde las personas disfrutan presentarse e invertir su tiempo. Cuando los empleados sienten que la empresa se preocupa por ellos, tienden a desempeñarse mejor y permanecer más tiempo. Esta es una receta comprobada para el éxito.

Una encuesta realizada por la firma Accenture en los Estados Unidos, dio como resultado que más del 70% de los estadounidenses dejaría su trabajo actual por una empresa que implementara la semana laboral de cuatro días.

En Latinoamérica la idea aún no tiene aún tantos adeptos. Los empresarios aún están resintiendo y asimilando el “trabajo desde casa”, y no todos están completamente de acuerdo con el mismo. Igualmente, diferentes grupos de presión social y política no están de acuerdo con los cambios y las legislaciones laborales se encuentran desprovistas de fundamentos que validen esta nueva modalidad de trabajo.

Esto es parte de lo mucho que enfrentamos quienes laboramos temas del ambiente laboral y manejo del talento humano dentro de las organizaciones.

