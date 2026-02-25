La sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles cambia poco

El rechazo por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos del uso por parte de Donald Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles específicos a determinados países ha generado una avalancha de titulares y denuncias furiosas por parte del propio presidente. Sin embargo, es probable que el impacto económico de la sentencia sobre otros países y el comercio mundial sea limitado.

Probablemente, los aranceles de la IEEPA ya eran ilegales según las normas de la Organización Mundial del Comercio, ya que violaban el principio de igualdad de trato. En cualquier caso, Trump ha impuesto desde entonces un nuevo arancel general del 10% en virtud de una ley diferente (artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974), que amenaza con aumentar al 15% (el máximo permitido). Esta respuesta no es una buena noticia para los hogares y las empresas estadounidenses, pero acerca a Estados Unidos al cumplimiento de las normas comerciales mundiales.

A corto plazo, el nuevo recargo creará ganadores y perdedores. Antes de la decisión de la IEEPA, los aranceles efectivos ponderados por el comercio eran aproximadamente del 36,8% para las exportaciones chinas, del 22,3% para las indias, del 21,6% para las vietnamitas, del 23,5% para las indonesias, del 19,4% para las tailandesas, del 14,9% para las japonesas, del 12,8% para las surcoreanas, del 11,6% para las malasias y del 6,7% para las singapurenses. Pero ahora, con los nuevos aranceles del 10% de la Sección 122, la tasa efectiva de China caerá a alrededor del 26,9%, la de la India al 13,9%, la de Vietnam al 16%, la de Indonesia al 16,4% y la de Tailandia al 14,8%, mientras que Japón y Corea del Sur se enfrentarán a modestos aumentos del 13,5% y el 12%, respectivamente. Del mismo modo, la Unión Europea y el Reino Unido estarán en peor situación que antes de la sentencia del tribunal, ya que han hecho concesiones a Estados Unidos en sus negociaciones bilaterales; pero la concesión de Estados Unidos es, de hecho, menor que la eliminación de los aranceles de la IEEPA en sí.

La sentencia del Supremo sobre los aranceles puede modificar la fachada jurídica de la política comercial estadounidense, pero es poco probable que reduzca la altura total de las barreras comerciales. (HEATHER DIEHL/Getty Images via AFP)

El representante comercial de Trump, Jamieson Greer, declaró que Estados Unidos reconstruirá los aranceles a nivel nacional por otros medios. Quizás los ganadores y perdedores de la sentencia del Tribunal Supremo sean solo temporales.

La administración Trump ha iniciado un proceso para recurrir a la sección 232 (sobre seguridad nacional) y la sección 301 (sobre prácticas comerciales desleales) de la Ley de Comercio de 1974 con el fin de restablecer muchos elementos del panorama arancelario anterior. La sección 232 permite aranceles específicos para determinados productos —como un gravamen del 25% sobre el acero— tras una investigación del Departamento de Comercio, mientras que la sección 301 permite represalias específicas para determinados países tras una investigación del representante comercial de Estados Unidos. Dado que estas investigaciones suelen implicar un alto grado de discrecionalidad, Trump podría, en teoría, volver a imponer todos los aranceles específicos para determinados países que estaban en vigor antes de la sentencia del Tribunal Supremo.

Aunque China parece ser la que más se ha beneficiado de la decisión del Tribunal Supremo, el alivio será temporal. La primera administración Trump ya utilizó una investigación en virtud del artículo 301 para justificar sus elevados aranceles sobre las importaciones chinas. La administración Biden concluyó en una revisión posterior que algunas de las prácticas comerciales desleales de China habían persistido y mantuvo los aranceles de Trump. Trump puede simplemente citar la revisión de la administración Biden como base para introducir nuevos aranceles, con tipos potencialmente más altos que los de la IEEPA. Aunque es posible que se abstenga de hacerlo antes de su visita a Pekín en abril, podría hacer el anuncio después.

En principio, otros países pueden impugnar las aplicaciones injustas de los aranceles de la Sección 232 y la Sección 301 en la OMC, como han hecho tanto la UE como China en el pasado. Pero estos esfuerzos no llegarán muy lejos, porque el Órgano de Apelación de la OMC no tiene quórum desde 2019, debido a la negativa de Estados Unidos a permitir nuevos nombramientos judiciales. De hecho, un panel de la OMC dictaminó en 2020 que los primeros aranceles 301 de la administración Trump sobre China no estaban justificados; pero como el Órgano de Apelación no funcionaba, no se pudo emitir un fallo definitivo.

Estados Unidos tiene dos ventajas adicionales sobre otros países: su capacidad para «utilizar el comercio como arma» y su capacidad para «comercializar armas». El Gobierno estadounidense puede aprovechar su posición como el mayor mercado importador del mundo para obtener concesiones de otros, y puede aprovechar la dependencia de sus aliados en materia de seguridad para «inducirlos» a realizar concesiones en materia de inversión y comercio.

La disposición de Trump a utilizar ambas palancas hará que otros gobiernos se lo piensen dos veces antes de llevar a Estados Unidos ante la OMC. Para Japón, Corea del Sur y algunas partes de Europa, es probable que las consideraciones de seguridad pesen más que los beneficios del litigio. La disponibilidad legal de un proceso de solución de diferencias de la OMC es una cosa, pero la voluntad política de utilizarlo es otra muy distinta.

Al final, la sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles de Trump puede modificar la fachada jurídica de la política comercial estadounidense, así como producir un breve aumento de las importaciones en Estados Unidos. Pero es poco probable que reduzca la altura total —o altere significativamente la composición por países— de las barreras comerciales estadounidenses.

---

Shang-Jin Wei, ex economista jefe del Banco Asiático de Desarrollo, es profesor de Finanzas y Economía en la Escuela de Negocios de Columbia y en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia.