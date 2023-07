Los números no mienten

En cualquier actividad, el tener acceso a data de calidad, cuando esta es bien comprendida e interpretada, resulta crucial para tener discusiones informadas y poder tomar decisiones inteligentes. La actividad gubernamental no es la excepción, por lo que es de rigor que la administración pública encomiende la realización periódica de censos nacionales con el propósito de conocer detalles relevantes sobre la población: su cantidad, estructura etaria, ubicación y características socioeconómicas, entre otras de igual importancia. Los datos que un censo arroja sirven para mejorar la formulación de políticas públicas, hacer un uso más eficiente de los recursos, definir criterios de inversión y, en su caso, proponer reformas estructurales. Por el contrario, no contar con esos datos sería como manejar a ciegas y tomar decisiones a punta de corazonadas o intuiciones.

La importancia de contar con esos datos es reconocida por la Ley del Sistema de Estadística Nacional cuando, en su artículo cuarto, “declara de interés público la actividad estadística que permita producir y difundir estadísticas fidedignas y oportunas para el conocimiento veraz e integral de la realidad costarricense, como fundamento para la eficiente gestión administrativa pública y privada”. Y fue esa misma razón la que en el año 2021 justificó la reforma introducida mediante la Ley No. 10.084, que permitió excluir al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de las restricciones impuestas por las Leyes No. 9371 y 9635 (regla fiscal). Esta reforma permitió realizar el “XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda” (Censo 2022), más de diez años después de haberse realizado el censo anterior, e invertir alrededor de US $24 millones en su elaboración.

Lamentablemente, los resultados no fueron los esperados. El Censo logró cubrir apenas al 61% de las viviendas del país, porcentaje muy lejano al 90% recomendado para este tipo de estudios, como el mismo INEC lo admite sin tapujos. Se han dado diversas razones para explicar estos resultados: las limitaciones propias de la postpandemia; el recelo de la ciudadanía a brindar datos personales, cuyo uso y abuso posterior se desconoce; las dificultades de acceso a residenciales y condominios; y la poca efectividad en el uso de las herramientas tecnológicas, entre otras. Lo cierto, sin embargo, es que el trabajo realizado se asemeja más a aproximaciones y estimaciones que a la radiografía precisa que se esperaba, sin que ello demerite la validez de la información que siempre arroja y la utilidad que sigue teniendo. Por ello, más allá de la autonomía funcional y administrativa y de la independencia técnica que el ordenamiento jurídico le garantiza al INEC y a su labor estadística, no deja de sorprender la apresurada y violenta reacción del Poder Ejecutivo al calificar de inmediato como un fracaso rotundo los resultados del censo.

A pesar de las limitaciones apuntadas, hallazgos como el envejecimiento paulatino pero constante de la población, una población económicamente activa sostenida del 70%, o la concentración de un 25% de la población en solo cinco cantones (San José, Alajuela, Desamparados, San Carlos y Cartago), entre mucha otra información válida y relevante, constituyen insumos indispensables para que, por ejemplo, un gobierno plantee reformas sustanciales en los regímenes de pensiones y de la seguridad social, determine cuál sería la red de transporte público más apropiada, y priorice dónde invertir en obra pública como carreteras, vivienda, centros educativos y de salud. Esta información es igualmente valiosa para las decisiones que se tomen desde las empresas y el sector privado en general.

Lo anterior no releva al INEC de la necesidad de revisar sus métodos en atención a la realidad actual, fomentar el uso de la tecnología para facilitar la provisión de datos, y de convencer a la población de que esos datos serán resguardados de manera efectiva con la confidencialidad que la ley y la Constitución Política exigen. Sobre todo, no lo exime de llevar adelante las investigaciones internas que se requieren y determinar las responsabilidades del caso, si las hubiere. Los números no mienten, pero las personas sí lo hacen. El INEC debe garantizarnos la fidelidad de ambos.