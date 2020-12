Sin embargo, en un reciente artículo titulado What will the new post-pandemic normal look like? (¿Cómo será la nueva normalidad post-pandémica?) que apareció el 24 de noviembre de 2020 de The Harvard Gazette, el sitio web de noticias sobre temas de interés general de la Universidad de Harvard, un grupo de especialistas de dicha universidad identifican algunas tendencias que, aunque ya existían, se aceleraron durante la pandemia y que, de una u otra manera, se quedarán con nosotros.