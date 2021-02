En un mundo fiscalizado por las redes sociales no hay información que no salga a la luz, así que ya no se puede jugar con el votante. Tiene sentido en este punto, hablar de un proceso de refuerzo mutuo: los ciudadanos se apartan de los partidos, siguen los mismos de siempre dominando estas estructuras y para la ciudadanía, no hay espacio de diálogo, de consenso y mucho menos de participación.