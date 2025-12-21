Opinión

Papá Trump

EscucharEscuchar
Por Nina L. Khrushcheva

Los observadores llevan dando la voz de alarma sobre las ambiciones autoritarias de Donald Trump desde mucho antes de que fuera elegido por primera vez en 2016. Desde su regreso a la Casa Blanca este año, también han estado advirtiendo que los legisladores republicanos y la mayoría conservadora del Tribunal Supremo seguirían permitiéndole. Y, sin embargo, en Estados Unidos y en todo el mundo, los líderes siguen consintiéndole y adulándole.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Donald TrumpEstados Unidos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.