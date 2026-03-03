Opinión

¿Por qué atacar Irán?

Por Timothy Snyder

El masivo ataque estadounidense‑israelí contra Irán ya causó represalias en todo Medio Oriente. Parece cada vez más probable un conflicto regional más amplio, que puede tener graves consecuencias imprevistas (como el derribo de tres aviones de combate estadounidenses por «fuego amigo» en Kuwait). Entonces, ¿por qué el presidente Donald Trump, autoproclamado «pacificador», empezó una guerra en el extranjero?








