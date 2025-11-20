Opinión

Por qué la economía de Estados Unidos se ha mantenido más fuerte de lo esperado

Por Pinelopi Koujianou Goldberg

A pesar de las predicciones pesimistas, los principales indicadores de la economía estadounidense siguen pareciendo sólidos. Aunque el reciente cierre del gobierno ha retrasado la publicación de los datos del tercer trimestre, el crecimiento en el segundo trimestre de 2025, a una tasa anualizada del 3,8%, fue mayor de lo esperado, la inflación parece estar bajo control -a pesar del aumento de los aranceles- y el mercado bursátil se ha disparado.








