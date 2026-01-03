Opinión

¿Por qué los aranceles de Donald Trump no han hundido la economía estadounidense?

Por Jeffrey Frankel

Cuando el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo el pasado mes de enero, la mayoría de los economistas temían lo que sucedería si aumentaba los aranceles. La expectativa era que, a medida que los nuevos aranceles encarecieran los precios de los bienes de consumo y los insumos —afectando a los hogares y a las empresas, respectivamente—, se produciría un aumento de la inflación y una caída de los ingresos reales. Esto supondría una crisis de oferta, por lo que la Reserva Federal de Estados Unidos no podría hacer mucho para contrarrestarla.








