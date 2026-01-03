¿Por qué los aranceles de Donald Trump no han hundido la economía estadounidense?

Cuando el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo el pasado mes de enero, la mayoría de los economistas temían lo que sucedería si aumentaba los aranceles. La expectativa era que, a medida que los nuevos aranceles encarecieran los precios de los bienes de consumo y los insumos —afectando a los hogares y a las empresas, respectivamente—, se produciría un aumento de la inflación y una caída de los ingresos reales. Esto supondría una crisis de oferta, por lo que la Reserva Federal de Estados Unidos no podría hacer mucho para contrarrestarla.

Trump subió los aranceles a niveles impactantes, violando los acuerdos internacionales y haciendo añicos el compromiso con el libre comercio que el Partido Republicano había profesado en numerosas ocasiones. En términos de gravedad y perturbación, los aranceles de Trump para 2025 fueron mucho más allá de los ya perjudiciales aranceles de su primer mandato, e incluso más allá de la infame Ley Smoot-Hawley de 1930. Según el Yale Budget Lab, el arancel medio efectivo sobre las importaciones estadounidenses pasó del 2% al 18%, el nivel más alto desde la década de 1930, este año. Si a eso le sumamos la incertidumbre causada por los frecuentes e inexplicables cambios de política, parecía inevitable que se produjeran grandes efectos adversos sobre la inflación, el empleo y los ingresos reales.

Pero las cosas no salieron como se esperaba. Es posible que la inflación de los precios al consumo (IPC) no aumentara en absoluto: la tasa más reciente, correspondiente a los 12 meses que finalizaron en noviembre, es del 2,7%, el mismo nivel que en los últimos meses de 2024. (Por supuesto, el nivel de precios es más alto, contrariamente a lo que afirma Trump). La tasa de desempleo solo aumentó ligeramente, del 4,1% a finales de 2024 al 4,6% en noviembre. Es probable que el crecimiento económico se ralentizara hacia finales de año, pero la situación sigue sin estar clara, ya que el cierre del Gobierno estadounidense retrasó la recopilación de datos.

En cualquier caso, se puede afirmar con bastante seguridad que el daño económico causado durante el primer año de Trump de vuelta en el cargo ha sido menor de lo previsto. Hay cuatro razones por las que los mayores efectos de sus aranceles fueron limitados o se retrasaron en 2025.

En primer lugar, las estadísticas económicas de EE. UU. son inusualmente vulnerables a los problemas de medición, debido al cierre del Gobierno, que se prolongó desde el 1 de octubre hasta el 12 de noviembre. Falta parte de la información sobre el IPC porque la Oficina de Estadísticas Laborales no pudo recopilar datos como de costumbre, especialmente en octubre. Incluso en noviembre, hay motivos para dudar de que la inflación del coste de la vivienda fuera cero, como se ha informado. Si fuera cierto, esto sesgaría a la baja la estimación general del IPC. Las publicaciones del PIB por parte de la Oficina de Análisis Económico están muy retrasadas, y se ha pospuesto la publicación de los datos del PIB del tercer trimestre.

La segunda razón por la que hemos visto menos daños de lo esperado por los aranceles de Trump es que muchos de los más altos no están plenamente en vigor. Trump ha pospuesto algunos aranceles en repetidas ocasiones. El 14 de noviembre retiró otros, porque estaban provocando un aumento de los precios de los alimentos.

Además, Trump introdujo importantes excepciones arancelarias para algunos países. Por ejemplo, la industria automovilística integrada de América del Norte se habría visto devastada si no hubiera decidido el 6 de marzo eximir a los productos de México y Canadá del impuesto del 25% que había entrado en vigor dos días antes. Los productos de estos países no se enfrentan ahora a ninguna penalización si se importan en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.

Este ablandamiento era previsible. Las empresas estadounidenses habrían sufrido enormemente si Trump hubiera aplicado plenamente los aranceles que había anunciado, y mucho menos amenazado, por lo que nunca era probable que persistiera con los peores. Trump suele adoptar posiciones negociadoras extremas, para luego dar marcha atrás cuando la presión aumenta, incluso si no ha conseguido lo que exigía a la otra parte. De hecho, la suposición de los inversores de que «Trump siempre se acobarda», conocida como TACO, se ha convertido en una burla. Pero cuando un loco amenaza con el Armagedón, es una temeridad incitarlo a que cumpla su amenaza. Los aranceles que Trump ha aplicado siguen siendo muy elevados.

Pero esto no significa que los economistas se hayan equivocado en sus predicciones. Hay buenas razones para pensar que muchos de los efectos adversos de los aranceles de Trump simplemente se han retrasado, y debemos esperar que se manifiesten en 2026.

Esto nos lleva al tercer punto: tan pronto como Trump fue elegido en noviembre de 2024, las empresas comenzaron a adelantar las importaciones, con el fin de acumular existencias de productos —especialmente oro de Suiza y medicamentos para adelgazar de Irlanda— antes de que se introdujeran los aranceles previstos. El modelo presupuestario Penn Wharton estima que esta estrategia ahorró a los importadores estadounidenses hasta 6.500 millones de dólares —equivalentes al 13,1% de la nueva factura arancelaria— hasta mayo de 2025.

Tras la entrada en vigor de los aranceles, la mayoría de los minoristas siguieron sin subir los precios, ya que no habían agotado sus existencias previas a los aranceles. Se trata de una práctica habitual entre los minoristas, aunque un economista podría decir que viola el principio de maximización de beneficios. Incluso hoy en día, muchos importadores aún no han repercutido íntegramente los costes añadidos a sus clientes.

De hecho, y este es el punto final y más importante, los importadores han seguido absorbiendo gran parte del aumento de los costes, incluso después de agotar sus existencias anteriores a los aranceles. Utilizando datos en tiempo real de grandes minoristas estadounidenses, Alberto Cavallo y sus coautores han descubierto que los precios de los productos sujetos a los nuevos aranceles, tanto los productos importados como sus sustitutos fabricados en Estados Unidos, han ido aumentando desde abril. El aumento, que ascendió a alrededor del 5,4% a nivel minorista, ha sido suficiente para elevar la tasa de inflación de la cesta general del IPC en 0,7 puntos porcentuales por encima de lo que habría sido de otro modo. Sin embargo, representa una pequeña fracción de los costes que podrían repercutirse, con los niveles arancelarios actuales.

Sin duda, los precios que pagan los importadores han aumentado proporcionalmente a los aranceles, contrariamente a las afirmaciones de Trump de que los exportadores extranjeros cubren los costes de los aranceles bajando sus precios. Son las empresas estadounidenses las que han estado absorbiendo los costes, como suelen hacer cuando el dólar se deprecia. Esto refleja en parte el hecho de que no tienen ni idea de cuánto tiempo estarán vigentes los aranceles. Trump podría cambiar de opinión, o tal vez el Tribunal Supremo decida cumplir la ley y derogarlos. Esta incertidumbre también ayuda a explicar por qué muchas empresas afectadas se han abstenido hasta ahora de despedir a trabajadores.

Pero las empresas no permitirán que los aranceles erosionen sus márgenes de beneficio indefinidamente. Suponiendo que los aranceles se mantengan, Estados Unidos puede esperar más aumentos de precios y una presión a la baja sobre los ingresos reales en 2026.

---

El autor es profesor de Formación de Capital y Crecimiento en la Universidad de Harvard, fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton. Es investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos.