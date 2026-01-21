Opinión

¿Qué ocurre cuando desaparece el trabajo remunerado?

Por Peter G. Kirchschläger

Lo que solemos denominar “inteligencia artificial” es, en la práctica, un conjunto de sistemas basados en datos (SD). Estas tecnologías ya están transformando casi todos los aspectos de la vida humana, dando lugar a modelos de negocio innovadores y reorganizando economías enteras. Con el tiempo, prometen crear nuevos puestos de trabajo, impulsar la productividad y proporcionar herramientas que amplíen las capacidades cognitivas, redefiniendo en última instancia el significado mismo del trabajo.








