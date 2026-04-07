Opinión

¿Sigue siendo posible hacer previsiones económicas?

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Por Morten Nyboe Tabor

La guerra en Irán ha trastocado de la noche a la mañana las perspectivas económicas mundiales. Se han cerrado las rutas de suministro de petróleo y los precios se han disparado. Todos los bancos centrales, ministerios de Hacienda y analistas económicos se apresuran a responder a la misma pregunta: ¿qué va a pasar ahora?








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