¿Sigue siendo posible hacer previsiones económicas?

La guerra en Irán ha trastocado de la noche a la mañana las perspectivas económicas mundiales. Se han cerrado las rutas de suministro de petróleo y los precios se han disparado. Todos los bancos centrales, ministerios de Hacienda y analistas económicos se apresuran a responder a la misma pregunta: ¿qué va a pasar ahora?

Pero antes de apresurarnos a elaborar nuevas cifras, necesitamos saber a qué tipo de incertidumbre nos enfrentamos. ¿Están nuestras herramientas de previsión estándar a la altura de la tarea, o nos ofrecen una falsa sensación de seguridad?

Desde mediados de la década de 1980 hasta la pandemia, la economía mundial se mantuvo notablemente estable. La inflación era baja y predecible. Los bancos centrales tenían objetivos creíbles. Las cadenas de suministro funcionaban sin problemas. Los acuerdos geopolíticos, aunque nunca estáticos, evolucionaban gradualmente. Los mecanismos por los que las perturbaciones se propagaban por la economía se mantenían más o menos constantes.

En ese mundo, el enfoque estándar de las previsiones funcionaba bien: elaborar una única proyección de referencia y presentarla en un gráfico en abanico que mostrara el margen de incertidumbre que la rodeaba. El gráfico en abanico decía, en efecto: sabemos cómo funciona la economía, simplemente no conocemos las cifras exactas. El futuro se parecería al pasado, con algunas variaciones.

Ese mundo ya no existe.

La pandemia alteró las cadenas de suministro de formas que ningún modelo fijo había previsto. El repunte de la inflación tras la pandemia fue el mayor error de previsión de los bancos centrales en décadas. Y ahora, la guerra en Oriente Medio está causando estragos en el sector energético.

Cada uno de estos acontecimientos no es solo una gran perturbación que afecta a un sistema por lo demás estable. Anuncian un cambio en el funcionamiento del sistema.

El economista Frank Knight comprendió las implicaciones de esta distinción en 1921. El riesgo, argumentaba, es la incertidumbre que se puede cuantificar: aunque no se pueda predecir el resultado, se conoce el abanico de posibilidades y se les pueden asignar probabilidades. La verdadera incertidumbre —hoy en día denominada incertidumbre knightiana— es diferente: no se le puede asignar una probabilidad, porque la situación en sí misma puede estar cambiando de formas que no se han visto antes. La economía sufre cambios estructurales que, al ser genuinamente novedosos, descartan el uso del pasado para estimar resultados futuros.

La guerra de Irán es un buen ejemplo. Sabíamos que era posible un conflicto en Oriente Medio, y las crisis petroleras y las subidas de los precios de la energía anteriores ofrecen algunas pistas sobre las consecuencias. Pero la combinación específica de actores, la dinámica de la escalada y las consecuencias para los mercados energéticos mundiales no tiene precedentes, y las diferencias con respecto a episodios anteriores son precisamente lo que más importa.

Un gráfico en abanico no puede captar esto. Asume que la incertidumbre futura puede cuantificarse a partir de los errores de previsión del pasado. Dice: «Conozco la historia, pero no las cifras». Pero cuando la propia historia está en entredicho, un gráfico en abanico más amplio no es la respuesta.

Si no podemos reducir la incertidumbre a una única distribución de probabilidad, ¿qué debemos hacer entonces? La respuesta no es abandonar las previsiones económicas y buscar un oráculo. Es cambiar el formato. Roman Frydman, de la Universidad de Nueva York, y yo propusimos recientemente un enfoque riguroso enfoque que tiene como objetivo orientar las previsiones en condiciones de incertidumbre knightiana.

En lugar de una línea de base con un gráfico en abanico, los analistas deberían presentar un pequeño conjunto de escenarios —no como cobertura, ni como adorno, sino como un razonamiento estructurado sobre futuros genuinamente diferentes—. Cada escenario debería incluir una narrativa que explique la lógica económica, una previsión condicional que muestre lo que sucedería si ese escenario se materializara, y una especificación de qué datos entrantes inclinarían la evaluación hacia un escenario u otro. Diseñar buenos escenarios es la parte difícil: requiere un juicio económico práctico, no solo técnica estadística.

En el caso de la guerra con Irán, esto podría significar dos o tres escenarios. En un escenario de contención, por ejemplo, el conflicto permanece localizado, la interrupción del suministro de petróleo es temporal y los precios de la energía vuelven a los niveles previos a la guerra en cuestión de meses. En un escenario de escalada, la guerra se extiende, la infraestructura energética resulta dañada, los precios del petróleo se estabilizan en niveles permanentemente más altos y los efectos de segunda ronda sobre los salarios y las expectativas de inflación modifican el cálculo de las políticas —o incluso desencadenan una reestructuración fundamental del comercio energético mundial.

Cada uno de ellos implica trayectorias diferentes para la inflación, los tipos de interés y la dinámica del crecimiento. Ninguna base de referencia con un gráfico en abanico puede captar estos futuros cualitativamente diferentes. Los escenarios sí pueden.

En un mundo cambiante, la credibilidad no proviene de acertar siempre —nadie lo hará—. Proviene de ser transparente sobre los futuros posibles que se consideran relevantes, ajustar las opiniones a medida que llegan nuevos datos y hacer lo que se dijo que se haría cuando se materializara un escenario específico. (ANGELA WEISS/AFP)

Algunos de los principales bancos centrales del mundo ya están avanzando en esta dirección, impulsados por la dura lección del repunte de la inflación pospandémico, que desbarató todos los gráficos en abanico que publicaron. El histórico informe de Ben Bernanke , « » , sobre el Banco de Inglaterra recomendaba eliminar los gráficos en abanico y publicar escenarios en su lugar.

En marzo, el Banco Central Europeo hizo precisamente eso, sustituyendo sus gráficos en abanico por tres escenarios alternativos y afirmando explícitamente que sus herramientas probabilísticas estándar no «proporcionarían una indicación fiable de la elevada incertidumbre». Como presidenta del BCE Christine Lagarde : : «Nos encontramos una vez más en un mundo diferente, cuyos contornos aún no están claros».

El BCE no está solo. El Riksbank sueco publica ahora escenarios alternativos sin asignarles probabilidades. El Banco de Canadá ha ido más allá, abandonando por completo su previsión de referencia a principios de 2025, cuando ninguna proyección era creíble.

Existen herramientas para realizar previsiones en condiciones de incertidumbre knightiana. Los escenarios no son un sustituto de segunda categoría de una única previsión con un gráfico en abanico. Cuando la economía está experimentando un cambio estructural, son el formato intelectualmente honesto, capaz de representar lo que podemos y no podemos saber sobre el futuro.

En un mundo cambiante, la credibilidad no proviene de acertar siempre —nadie lo hará—. Proviene de ser transparente sobre los futuros posibles que se consideran relevantes, ajustar las opiniones a medida que llegan nuevos datos y hacer lo que se dijo que se haría cuando se materializara un escenario específico.

Aunque algunos bancos centrales han liderado el camino, gran parte de la profesión de la previsión —y la teoría económica que la sustenta— sigue recurriendo por defecto a líneas de base únicas que tratan el futuro como una réplica probabilística del pasado. Pero cuando la estructura de la economía cambia de formas imprevisibles, los pronosticadores deben reconocer que son posibles muchos futuros. La respuesta adecuada a la incertidumbre knightiana no son gráficos de abanico más amplios, sino escenarios que se tomen en serio que solo podemos saber que el mundo ha cambiado, no cómo.

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Morten Nyboe Tabor es cofundador y director del Centro INET sobre la incertidumbre knightiana.