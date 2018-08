En Estados Unidos parece haber poco interés en intervenir en una industria local inmensamente exitosa; y en Europa, no hay instrumentos para hacerlo. Además, las normas estadounidenses y europeas de defensa de la competencia se crearon para las industrias analógicas del siglo XX, no para la economía digital del siglo XXI. En Estados Unidos, las políticas antitrust predominantes las formularon en los años setenta y ochenta figuras como el jurista conservador Robert Bork y el economista Aaron Director de la Universidad de Chicago. Bork y Director sostenían que la legislación antitrust debía apuntar ante todo a la eficiencia económica, no al tamaño de las empresas o su posición de mercado. Según este razonamiento, no se justifica tomar medidas contra un monopolio o cuasimonopolio si este no se aprovecha de los consumidores cobrándoles precios más altos.