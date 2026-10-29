Podcast: Banco Central contempla un aumento de la TPM, a pesar de una recomendación para reducir la tasa y una inflación que sigue fuera de la meta

A pesar de una inflación que acumula tres años por debajo de la meta, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) baraja la posibilidad de subir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en un horizonte cercano.

La posibilidad se conversó en la sesión del 24 de setiembre, según consta en el acta pública de la reunión de ese día, fecha en la cual el equipo técnico del ente emisor también recomendó lo contrario: reducir la TPM de 3% a 2,75% (25 puntos base). No obstante, en ese momento la mayoría de los directivos rechazó el recorte y prefirió mantenerla sin cambios ante los riesgos de los combustibles más caros y mayores tasas internacionales. Así se informó también durante la Reunión de Política Monetaria de esa noche.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ abordamos este tema.

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