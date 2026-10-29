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Podcast: Banco Central contempla un aumento de la TPM, a pesar de una recomendación para reducir la tasa y una inflación que sigue fuera de la meta

Los administración del Banco Central recomendó una reducción de la TPM, pero al mismo tiempo anticipó que tendrán que subirla en un “horizonte cercano”. Analizamos el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

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A pesar de una inflación que acumula tres años por debajo de la meta, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) baraja la posibilidad de subir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en un horizonte cercano.








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Redacción EF

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