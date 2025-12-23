Podcasts

Podcast: Costa Rica produce más pero retiene menos riqueza: la paradoja de un crecimiento poco inclusivo

El PIB de Costa Rica crece al 4,3%, pero la riqueza nacional retenida avanza lento. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos la brecha entre regímenes y la repatriación de utilidades

Por Andrea Mora Zamora

La producción nacional avanza en dos carriles claramente diferenciados. Mientras algunos sectores muestran dinamismo, el crecimiento económico no logra permear con la misma fuerza en todas las áreas productivas, ni garantiza que la riqueza generada permanezca en el país.








Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

