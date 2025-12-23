Podcast: Costa Rica produce más pero retiene menos riqueza: la paradoja de un crecimiento poco inclusivo
El PIB de Costa Rica crece al 4,3%, pero la riqueza nacional retenida avanza lento. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos la brecha entre regímenes y la repatriación de utilidades
La producción nacional avanza en dos carriles claramente diferenciados. Mientras algunos sectores muestran dinamismo, el crecimiento económico no logra permear con la misma fuerza en todas las áreas productivas, ni garantiza que la riqueza generada permanezca en el país.
En 2024, el producto interno bruto (PIB) alcanzó un 4,3%, superando el promedio de 1,7% de las economías pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, la riqueza que se queda en el territorio nacional a través del Régimen Definitivo crece a un ritmo mucho más lento que la que se mueve en el Régimen Especial, donde buena parte de las utilidades fluye hacia las casas matrices de empresas extranjeras.
Esa brecha se evidencia con claridad en los resultados más recientes. Mientras el Régimen Definitivo registró una variación interanual de apenas un 3% en el PIB durante el segundo trimestre del 2025, el Régimen Especial alcanzó un 10,3% en el mismo periodo, ampliando aún más la distancia entre ambas esferas productivas.
En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.
