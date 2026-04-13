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Podcast: Entre Washington y Pekín, Costa Rica enfrenta el costo geopolítico de su alineamiento con Estados Unidos

Decisiones recientes del gobierno costarricense evidencian cómo la disputa estratégica entre Estados Unidos y China se proyecta sobre la política exterior de Costa Rica: analizamos el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

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Por Redacción EF

Al integrarse a la estrategia estadounidense Escudo de las Américas, Costa Rica asume un riesgo geopolítico: el país enfrenta ahora el reto de sostener su relación comercial con China, mientras se alinea con una iniciativa de Washington diseñada —entre otros objetivos— para frenar la influencia de Pekín en la región.








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Redacción EF

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