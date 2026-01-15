Podcast. Un 2025 movido: así se comportó el ambiente de negocios en Costa Rica durante el año pasado

El 2025 quedará marcado en la historia como el año de la venta de los activos de FIFCO a Heineken.

Sin embargo, eso no fue lo único que movió el ambiente de negocios en el país durante el año pasado: cambios y crecimientos en franquicias como las de comida rápida y supermercados, así como en materia turística hotelera y de atracción de nuevas aerolíneas, fueron parte de la tónica del calendario anterior.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos el comportamiento del año que finalizó.

Acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify.