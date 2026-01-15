Podcast. Un 2025 movido: así se comportó el ambiente de negocios en Costa Rica durante el año pasado

El 2025 quedará marcado en la historia como el año de la venta de los activos de FIFCO a Heineken.
El 2025 quedará marcado en la historia como el año de la venta de los activos de FIFCO a Heineken.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.