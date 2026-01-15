Podcasts

Podcast. Un 2025 movido: así se comportó el ambiente de negocios en Costa Rica durante el año pasado

El 2025 quedará marcado en la historia como el año de la venta de los activos de FIFCO a Heineken. Sin embargo, eso no fue lo único que movió el ambiente de negocios en el país durante el año pasado: analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El 2025 quedará marcado en la historia como el año de la venta de los activos de FIFCO a Heineken.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PodcastNegocios
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.