Podcast: Vino en la tierra del café, así logró una finca en Dota adaptar la viticultura al clima de Costa Rica

En las montañas de Copey de Dota, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, surgió hace quince años un proyecto que parecía imposible: sembrar uvas y producir vino y producir bebidas de alta calidad en Costa Rica.

La idea de Copey Estate Winery nació en 2010, impulsada por el deseo de demostrar que un país tropical también podía integrarse al mapa de las regiones vinícolas del mundo: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ hablamos sobre su historia.

