Podcast: Vino en la tierra del café, así logró una finca en Dota adaptar la viticultura al clima de Costa Rica

Desafiando su tradición histórica y sus condiciones climáticas tropicales, Costa Rica está explorando con éxito el segmento vinícola de alta calidad: hablamos de este caso en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

En las montañas de Copey de Dota, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, surgió hace quince años un proyecto que parecía imposible: sembrar uvas y producir vino y producir bebidas de alta calidad en Costa Rica.








Dinero, Podcast y NegociosPodcast
