Sin importar el origen, el sentir que se merecen privilegios es un asesino de carreras laborales. Si los empleados a quienes dirige se quejan con usted sobre la cantidad de trabajo monótono que tienen, usted debe descubrir una forma de ayudarlos a superar la frustración y entender que todos en el equipo tienen algo de trabajo monótono por hacer, además de aprender a manejar su tiempo, de forma que no queden cortos en actividades de mayor valor. (Para efectos de este artículo, estoy suponiendo que, como gerente, usted ha asignado dichas tareas con justicia, y que los empleados no están realmente saturados con demasiadas tareas que no destacan.)