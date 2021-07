El estilo de liderazgo de Kenneth Waugh, director de APM Terminals: Un facilitador que traza las metas

El estilo de liderazgo Kenneth Waugh, director de APM Terminals: Un facilitador que traza las metas. ( JOHN DURÁN )

Director general de APM Terminals

El 2017 se presenta como el año más complejo para el proyecto de construcción y puesta en marcha de la terminal de contenedores de Moín, al menos desde el punto de vista del director general de APM Terminals, Kenneth Waugh.

“Nuestro reto es que esto se coordine y ejecute a tiempo, sin accidentes o lesiones a ningún trabajador”, afirma.

Waugh se autodefine como un facilitador que quiere empoderar a su personal, y que valora el liderazgo, la ética y el compromiso de sus colaboradores directos.

¿Cuál es su estilo de liderazgo?

Me gusta pensar que soy un líder que procura facilitar los trabajos de las personas que me acompañan. Soy exigente al establecer metas y calidad de trabajo, pero también me preocupo por que todos los colaboradores tengan los recursos necesarios para lograrlo y dar lo mejor de sí.

¿Cómo se define usted en su posición de jefe?

Como jefe me considero un facilitador. Es decir, una persona que marca la dirección y metas de trabajo para el resto del equipo.

¿Cómo es una jornada “normal” de trabajo suya?

La Terminal de Contenedores de Moín es un proyecto muy exigente que requiere la coordinación de diferentes aspectos de construcción y creación de la estructura operativa. Además, es un proyecto muy visible que requiere el manejo y comunicación con muchos grupos de interés. Una jornada normal, en esta línea, requiere de estar actualizado sobre el desarrollo del proyecto y del entorno y pensar, constantemente, en qué podemos mejorar cada día.

¿Cómo distribuye su tiempo?

Trato de hacer ejercicios todas las mañanas, antes de venir al trabajo, y al llegar a la oficina me dedico a organizar las tareas pendientes. El resto de mi agenda se distribuye en reuniones, ya sea con funcionarios de Gobierno o clientes, así como con cámaras y encargados de las obras alrededor de la terminal.

¿Quién y cómo se define la parte estratégica de la operación local?

La definición de la estrategia local es mi responsabilidad, junto con el equipo gerencial aquí en Costa Rica. Como parte de nuestro trabajo, llevamos un análisis actualizado que nos permite definir amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades del entorno, para así ajustar nuestro curso de trabajo.

¿Cuánto puede involucrarse usted directamente con el desempeño y necesidades de los colaboradores?

Me considero un facilitador y solo buscaría involucrarme con el personal cuando se necesite o porque se aleja de los objetivos planteados. Prefiero que cada colaborador tome responsabilidad de su trabajo y lidere su equipo para lograr los objetivos planteados. Busco que mi participación sea solo para aclarar la dirección o calidad de entrega, o cuando sea necesario facilitar o dotar de recursos adicionales a los colaboradores.

¿Cuál es su rol en la contratación y gestión del talento?

Mi rol en la contratación y gestión del talento consiste en establecer la dirección o estrategia donde definimos los valores y perfiles requeridos en función de nuestra misión dentro de la empresa. Si queremos construir la terminal mas eficiente de Latinoamérica, símbolo de progreso en armonía con el medio ambiente, debemos tener un recurso humano consecuente con esta ambición.

¿Las empresas deben adaptarse a los diferentes tipos de colaboradores? ¿Por qué?

Las empresas se nutren de la diversidad y deben adaptarse a ella para aprovechar al máximo su potencial. En una organización hay necesidad de diferentes perfiles y cada uno es óptimo y adecuado dependiendo de su posición. De ahí el reto que tiene cada líder de saber y conocer las fortalezas de cada uno de sus recursos y facilitarles el logro de su mejor desempeño. No todos pueden ser delanteros en un equipo, se necesitan defensas y porteros también.

¿Qué busca en el perfil de los ejecutivos de primer nivel, los que le reportan a usted?

Liderazgo, ética y compromiso, Ellos son los llamados a desarrollar las diferentes áreas del proyecto y, por lo tanto, son responsables por el desempeño de los distintos equipos de trabajo. Los ejecutivos de primer nivel deben ser capaces de escoger y desarrollar el recurso humano. Asimismo, deben saber trabajar en equipo bajo presión.

¿Cuánta gente le reporta directamente? ¿Quiénes son?

En la estructura actual, me reportan 11 directores, que incluyen Recursos Humanos, Ambiente y Responsabilidad Social, Comercial, Finanzas y Administración, Construcción, Operaciones, Integración de Proyectos, Comunicación, Seguridad y Salud Ocupacional, Servicios Terrestres y mi asistente personal.

Cuando sus reportes directos tienen problemas personales o no laborales, ¿usted se entera? ¿Cómo lo maneja?

Algunas veces así es. Depende de cada uno. Hay quienes son más abiertos con situaciones que les puedan afectar y, en ese caso, trato de apoyarles para que lo resuelvan lo antes posible y sin afectar la operación. Hay que reconocer que en toda relación hay un aspecto personal de solidaridad que se debe respetar.

¿Cuál ha sido el principal reto personal para usted de dirigir operaciones en un puerto rural, como Limón?

El principal reto ha sido transmitir mi visión del potencial desarrollo que tendrá Limón. Es convencer a propios y extraños de que con la apertura de la Terminal de Contenedores de Moín se tiene el potencial de ver un cambio extraordinario en la zona, donde habrá más oportunidades en los sectores de comercio, logística, turismo y desarrollo inmobiliario, entre otros.

¿Cuál es su estrategia para enfrentar una situación de crisis? ¿Cómo reacciona ante situaciones que alteran el orden de la operación?

Como empresa y equipo tenemos protocolos para atender las posibles crisis que se presentan en una operación como la nuestra. Lo primero será siempre garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, y después, la continuidad de las operaciones. Trato de reaccionar con calma, analizando primero cuál es el origen de la crisis y qué grado de impacto puede tener. Luego consultamos con nuestro equipo, el cual en situaciones de alarma sigue los protocolos correspondientes para que la respuesta sean oportuna y acorde al evento que esté sucediendo.

¿Qué lo hace enojar?

En general, tres cosas: las mentiras, la irresponsabilidad y la deshonestidad.

¿Cómo es su carácter cuando está enojado?

Tiendo a quedarme callado para evitar decir algo impulsivamente. Además, intento analizar consecuencias de la causa y definir cómo poder remediar el problema o salir adelante.

¿Cuáles situaciones pueden llevarle a tomar la decisión de despedir a un colaborador?

Consideraría despedir a algún colaborador si se comprueban actos deshonestos o si su desempeño es deficiente y no toma pasos concretos para mejorar.

¿Cuáles son sus espacios de descanso?

Hacer deporte. También tengo una finca agrícola donde puedo desconectarme y pensar en otras cosas. Me gusta mucho la lectura y salir con la familia de paseo.

¿Cómo equilibra su vida personal y laboral?

Creo que eso es una decisión personal. No hay tiempo para todo y debemos tomar la decisión consciente de lo que queremos hacer y tomar responsabilidad de eso. Si le dedicamos mucho tiempo a un aspecto y este afecta el otro, es por nuestra decisión y ambiciones.

¿Cómo se diferencia este puesto de los que ha ocupado anteriormente?

Definitivamente es un proyecto diferente; no solo es una empresa privada con un desarrollo profesional, sino con la oportunidad de tener impacto económico a nivel país. Es la oportunidad de hacer o participar en una obra magna que genere bien social en Costa Rica. No he trabajado en ninguna institución pública o empresa con esta proyección. Además, es un proyecto muy visible que me expone como figura pública.

¿Cuáles son sus aspiraciones profesionales a mediano plazo?

Me planteo dos cosas: concluir con este proyecto de construcción y liderarlo en su fase de operación posteriormente.

¿Cuál es su valoración general del ambiente para trabajar en Costa Rica?

Soy costarricense y sé que se puede trabajar bien en Costa Rica. Hay mucho que se puede mejorar si nos alejamos de la crítica pura y empezamos a proponer soluciones que trasciendan los ciclos o periodos políticos y enfocamos nuestra meta en forjar un futuro mejor.