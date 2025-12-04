Tecnología

Así buscan las firmas chinas de anteojos inteligentes conquistar el mercado mundial

Por AFP

En China, los usuarios de gafas de inteligencia artificial pueden pagar en una tienda con solo mirar al código QR y activar un comando de voz con una frase clave. Una sofisticada tecnología con la que las empresas fabricantes buscan conquistar el creciente mercado local e internacional.








