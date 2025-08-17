Tecnología

Conozca a Laura Rojas, la física tica que patentó un dispositivo para la regeneración de células

Laura Rojas desarrolló un dispositivo para la regeneración de células de tejidos en huesos y músculos, con aplicaciones en la medicina para tratamientos de lesiones severas, y además participa en iniciativas para estimular a las niñas en ciencias y otras áreas STEM

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

A Laura Rojas Rojas, docente de la Escuela de Física del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), le encanta la expresión de asombro de las niñas cuando hacen experimentos en los talleres del proyecto Niñas Supercientíficas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.