El CEO de OpenAI califica al trabajo remoto como “uno de los peores errores de la industria tecnológica”

El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha señalado que el trabajo remoto es “uno de los peores errores de la industria tecnológica”. El empresario y programador asegura que esto no debió ocurrir, especialmente en las nuevas empresas, o startups, pues la tecnología actual no es tan buena como para que las personas no tengan que reunirse presencialmente.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌