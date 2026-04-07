Tecnología

La firma Claro anunció que activó su red de 5G en todo Costa Rica

Tecnología ofrece velocidades hasta 10 veces superiores a las redes actuales 4G LTE

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Por Carlos Cordero Pérez

Los operadores privados de telefonía móvil aceleran sus pasos para comercializar sus servicios de voz y datos en tecnología de quinta generación (5G).








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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