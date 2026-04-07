La firma Claro anunció que activó su red de 5G en todo Costa Rica

Los operadores privados de telefonía móvil aceleran sus pasos para comercializar sus servicios de voz y datos en tecnología de quinta generación (5G).

Este martes 7 de abril, Claro anunció la disponibilidad de su red 5G en todas las provincias de Costa Rica. La compañía indicó que esta tecnología ofrece velocidades hasta diez veces superiores a las redes actuales 4G LTE y tiene mayor capacidad para conectar múltiples dispositivos de manera simultánea.

Según la firma, actualmente sus más de 1,3 millones de clientes en el país pueden disfrutar de su red 5G, disponible sin costo adicional para todos los usuarios postpago y prepago.

La mayoría de los usuarios que ya navegan en 5G se concentran en la Gran Área Metropolitana, luego Guanacaste, Puntarenas y Limón.

“Esta tecnología permite democratizar el acceso a una mejor experiencia digital y acelerar la manera de conectar a más personas con mayor rapidez”, comentó Marcelo Mouzo, director de Claro Costa Rica.

Tras la firma de los contratos de concesión con el gobierno, los operadores Claro y Liberty iniciaron el despliegue de sus respectivas redes 5G. A principios del 2026 la cobertura se concentraba en el Área Metropolitana, pero ambos operadores sostuvieron que ampliarían sus redes y señales durante el año.

Liberty, por su parte, organiza un evento para el próximo 14 de abril donde anunciará un avance tecnológico en conectividad.

Por su parte, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) comercializa un servicio de 5G basado en la red de 5G de su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), donde los usuarios deben contar con un móvil para 5G o uno con doble tarjeta SIM. La entidad tiene pendiente la licitación para la adquisición de su propia red en esta tecnología.

“Continuamos reforzando nuestro compromiso de ofrecer conectividad superior a nuestros clientes impulsando la innovación con conexiones más rápidas y confiables”, afirmó Marcelo Mouzo, director de Claro Costa Rica. (Claro/Claro)

Mejoras para el usuario

La firma Claro destacó que la tecnología 5G permite mejorar la experiencia de streaming, videojuegos en línea, videollamadas en alta definición y otras actividades que demandan alta velocidad y baja latencia.

Asimismo, informó que todos los clientes postpago y prepago ya cuentan con acceso a esta tecnología y ofrece promociones exclusivas que se adaptan a las necesidades de sus clientes.

En el caso de los clientes de postpago, los usuarios que se pasen a Claro a los Planes Conexión podrán mantener su mismo número de teléfono, disfrutar de un 75% de descuento en tres mensualidades, adquirir los mejores celulares 5G sin prima, más del doble de gigas, redes sociales y música ilimitadas, Voz HD y YouTube ilimitado.

Además, disfrutarán del servicio América sin Fronteras, para hablar, navegar y mensajear desde Canadá hasta Argentina, sin costo adicional de roaming.

La compañía también impulsa sus servicios de fibra óptica para el hogar denominados Full Claro, que brinda facilidad a los usuarios al pagar los servicios móviles y hogar en una sola factura, 10% de descuento durante 12 meses, hasta 400 Mbps de velocidad en la conexión al hogar, más de 100 canales de televisión y el doble de gigas en su plan Postpago.