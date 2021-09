Los cuatro pasajeros de SpaceX vuelven a la Tierra luego de tres días en el espacio

Space X Prepares To Launch First Civilian Mission To Space En la imagen, capturada el pasado miércoles 15 de setiembre, se observa que el cohete SpaceX Falcon 9 y el Crew Dragon se sientan en la plataforma de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, lugar donde comenzó la misión de los cuatro turistas espaciales de SpaceX. Foto: JOE RAEDLE/AFP (JOE RAEDLE/AFP)