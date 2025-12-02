Tecnología

OpenAI activa el “Código Rojo”: ¿qué pasa con ChatGPT y a qué le temen?

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

En un giro irónico de los acontecimientos que marca el pulso de la inteligencia artificial, OpenAI ha declarado oficialmente un “Código Rojo” interno.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ChatGPTOpenAI
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.