Tecnología

¿Por qué OpenAI ya no permite crear videos de figuras históricas? La indignación de las familias de Martin Luther King y Malcolm X lo explica

EscucharEscuchar
Por AFP

OpenAI suspendió la creación de videos del ícono de los derechos civiles estadounidense Martin Luther King Jr. a través de su herramienta de inteligencia artificial Sora 2, después de que su familia se quejara de representaciones irrespetuosas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
OpenAIMartin Luther King
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.