"Las oportunidades también son importantes porque si podemos hacer proyectos que celebran más el entorno y la inclusión con lo que nos rodea, es probablemente menos oneroso o requiere menos recursos porque entonces no hay que crear espacios artificiales para entretener. Entonces no hay que hacer grandes salones, no hay que construir grandes campos de golf. No tenemos que inventar a través de los ladrillos si podemos encontrar al cliente con las experiencias y si podemos encontrar un modelo económico para eso".