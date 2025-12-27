El tercer pago parcial de Renta vence el 31 de diciembre: ¿cómo calcular el monto y evitar intereses?

Los contribuyentes, tanto físicos como jurídicos, deben cumplir este próximo 31 de diciembre con el tercer adelanto del Impuesto sobre la Renta correspondiente al período fiscal 2024.

Este pago es una obligación de flujo de caja para el Estado y no requiere una declaración adicional inmediata, ya que viene asociada a la liquidación final (D-101) que se presenta en marzo.

Conozca la guía completa de las obligaciones fiscales para el cierre del 2025 e inicios del 2026, incluyendo marchamo, renta, IVA y sociedades (Shutterstock y Rafael Pacheco Granadados/Shutterstock y Rafael Pacheco Granadados)

El trámite puede efectuarse por conectividad bancaria ingresando el número de cédula en las plataformas financieras o mediante la Oficina Virtual de Hacienda.

Se recomienda no dejar el pago para el último día; si bien Hacienda no aplica una multa fija por este adelanto, sí cobrará intereses por cada día de retraso.

¿Cómo se calcula el monto a pagar?

Para determinar el pago, la normativa establece una comparación entre dos valores:

El promedio del impuesto determinado en los últimos tres períodos fiscales. El impuesto determinado en el período inmediato anterior.

Regla de cálculo: El contribuyente debe tomar el monto que resulte más alto de esa comparación y aplicar el 25% sobre esa cifra para obtener el valor de este tercer adelanto.

Recomendaciones y excepciones

German Morales, socio tributario de Grant Thornton, aconseja mantener registros claros y organizar facturas de ingresos nacionales y extranjeros para facilitar el cierre.

Por su parte, el Colegio de Contadores Públicos recomienda revisar si existen saldos a favor (como retenciones del 2% en datáfonos) que puedan compensarse contra este pago.

Existen casos excepcionales donde se puede mitigar este egreso: