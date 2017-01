Habitos a dejar o a adquirir en el año 2017

El laureado escritor John Steinbeck escribía ésto en Enero 1, 1941:

"Hablando del feliz año nuevo, me pregunto si algún otro año tenía menos oportunidad de ser feliz. Es como si toda la raza humana se estuviera entregando a un tipo de introversión de la especie, como si mirásemos hacia adentro nuestras neurosis. Y lo que vemos no es muy bonito ... Así que entramos en este feliz año nuevo, sabiendo que nuestra especie no ha aprendido nada, puede, como una raza, no aprender nada - que la experiencia de diez mil años no ha hecho ninguna impresión en la Instintos del millón de años que precedieron."

"Speaking of the happy new year, I wonder if any year ever had less chance of being happy. It’s as though the whole race were indulging in a kind of species introversion — as though we looked inward on our neuroses. And the thing we see isn’t very pretty… So we go into this happy new year, knowing that our species has learned nothing, can, as a race, learn nothing — that the experience of ten thousand years has made no impression on the instincts of the million years that preceded."

Está en cada uno de nosotros aprender de todo lo que nos ha precedido y por ello les propongo alguna de los siguientes cambios de actitud o comportamiento

No gritar: gritar no hace que los demás pongan mas atención ni logra mejores resultados. Por el contrario, al final se obtiene una especie de indiferencia que hace aun menos efectivo el grito. Lesiona afectivamente a los que nos rodean, afecta su autoestima y no por ello somos mejores personas, si te da por gritar cuando caes en la exasperación o tal vez por ninguna razón aparente, tal vez esta sea una acción a tomar. Escuchar: muy cercano a lo que dice Steinbeck, mucha gente se escucha tan solo a sí misma, por lo cual no logra salir de su propio circulo vicioso. Escuchar no es lo mismo ni es igual a oir, el cual es un acto físico. Para escuchar, hay que separar distracciones y enfocarse en la otra persona, poner atención a sus palabras con la mente abierta. Fomentar la autoconciencia: no para aislarnos como dice Steinbeck sino para evitarlo. Medite un poco sobre su comportamiento en el trabajo, con las amistades, con la familia: ¿interrumpe a los demás y no les deja terminar de expresar sus ideas? ¿Cuenta chistes o anécdotas que directa o indirectamente ofenden a otras personas? ¿Revisa su celular mientras los demás le hablan? ¿Les oye para después reiterar lo que ya dijo? ¿Será esta la acción que debes tomar, tal vez en general o tal vez con alguien en especial? Hacer algo nuevo cada día: puede ser tan sencillo como alterar un pequeño hábito, cambiar de bebida, leer algo nuevo, transitar por un lugar que no acostumbra, cambiar la rutina del día de trabajo, etc. En fin, se trata de salir de la zona de confort de maneras pequeñas, que nos lleven a explorar nuevos terrenos, no importa cuan pequeños sean, que nos abran la mente y el corazón. Dejar de la crítica automática: hacia uno mismo y hacia los demás. Clasificar la gente en blanco y negro, permanecer a la búsqueda de la crítica, nos nubla la razón y el criterio. Igualmente, mantenerse en un estado de autocrítica implacable no permite disfrutar los triunfos y aciertos, ni tampoco ver con claridad los desaciertos y fracasos. Dominar la ira al volante. La agresividad y la impaciencia en las autopistas y calles en las que difícilmente se puede alterar el ritmo del tráfico solo lleva al desgaste personal y posiblemente a tomar acciones que pueden terminar en una tragedia. Busque maneras de relajarse u ocupar el tiempo. Tal vez escuchar música, algún audio libro o algo mas que le pueda ayudar a pasar el tiempo en las irremediables congestiones de tránsito de manera serena. No es agradable, pero por vociferar, hacer gestos agresivos o tocar el claxon escandalosamente, no va a cambiar nada.

¿Como hacerlo? Detectar que desata esos comportamientos y actitudes, en qué momento, con quien y porqué surgen y atacarlos de raíz.

Feliz y venturoso año 2017. Que sea mejor que el 2016, nos enseñe mas y lo disfrute mas.