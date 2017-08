¿Y el mea culpa de Luis Guillermo Solís?

La intervención televisada de Luis Guillermo Solís de anoche, donde anunció que el gobierno "enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales", debió empezar con una disculpa pública al país. No solo el presidente se ganó la confianza de los electores en el 2014 diciendo que la situación de las finanzas estatales no era delicada, sino que en sus primeros tres años de gobierno tomó a un país al borde del precipicio y le dio un empujón al vacío. En campaña, Luis Guillermo Solís fue un ignorante o demagogo –son las dos únicas posibilidades–; como presidente, ha sido un irresponsable.

Ayer, no había terminado de hablar el presidente en cadena nacional, cuando noté que empezó a circular en redes un artículo donde reseño cómo Óscar Arias casi quiebra a Costa Rica. Me llamó la atención que dicho escrito estaba siendo compartido por gente que simpatiza con el gobierno, en un esfuerzo evidente por eximir de cualquier responsabilidad al presidente Solís y a su administración. Lo cierto es que ese artículo fue publicado el 2 de noviembre del 2011 y ya pare ese entonces la aguda realidad fiscal del país era evidente ante los ojos de propios y extraños. Pero no para el futuro candidato del PAC. En una entrevista en marzo del 2014, Solís trató de "ideólogos" a quienes advertíamos sobre el déficit en las finanzas públicas, señalando que "hay gente que tiene una fijación con el cero déficit, que a mí me parece absurdo; un país no tiene por qué estar en cero déficit y eso sí es un debate ideológico". En campaña Solís dejó muy claro que, para él, el déficit fiscal era "administrable".

La desidia oficialista quedó igualmente reflejada en un debate que sostuve en abril del 2014 con el entonces diputado electo del PAC Henry Mora, quien sostuvo que "los técnicos" que rodeaban al presidente estimaban que en los primeros dos años de la admnistración Solís iban a disminuir el déficit fiscal por la mitad (en ese momento 6% del PIB) sin necesidad de aumentar impuestos o de implementar recortes de gasto importantes. Aquí pueden ver el intercambio:

Con ese discurso demagogo fue que Luis Guillermo Solís ganó las elecciones. Pero la irresponsabilidad no se limitó a engañar a los votantes, sino que continuó una vez que el PAC asumió el poder:

Un vistazo al comportamiento de las finanzas estatales en la última década deja claro cómo la administración Solís aceleró el crecimiento del gasto desde que llegó al poder. Igualmente deja clara la inutilidad de aumentar impuestos dada la curva de crecimiento que llevan los gastos. Es más, podemos ver que los ingresos han venido aumentado a un ritmo saludable, pero aún así el déficit no disminuye y la deuda continúa subiendo a niveles alarmantes debido al crecimiento de las erongaciones:

​Hoy Luis Guillermo Solís anuncia que el país está al borde de la insolvencia. Esto no pasó en automático ni el presidente es responsable por simple omisión. Él contribuyó activamente a que llegáramos a este punto. Por eso no debemos permitir que sus seguidores pretendan que la historia lo absuelva a él, a su gobierno y a su partido.