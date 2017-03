¿Cómo hablar con sus hijos del peso?

El sobrepeso y la obesidad en niños es un tema que cada vez preocupa más no sólo a las autoridades de salud sino también a los padres de familia. En la última encuesta de nutrición de nuestro país un 21,4% de los niños entre 5 y 12 años presentaban alguna de estas condiciones. En los padres he visto que constantemente tienen la mejor intención de forjar en sus hijos hábitos saludables y crearles conciencia de cuidar sus cuerpos. Sin embargo ¿hablarles de su peso será la forma correcta de hacerlo? ¿cuál es su rol como papá o mamá en el desarrollo de los hábitos de sus niños?

Mucho se ha escrito y comentado que los comentarios directos hacia el peso de los niños suelen ser contraproducentes en su desarrollo de una imagen corporal y relación con la alimentación sanas. El año pasado el Journal of Eating and Weight Disorders sacó un estudio donde mencionan que los comentarios de los padres hacia el peso de los niños muchas veces son predictores de conductas dietéticas poco sanas, desarrollo de atracones y otros desórdenes alimenticios y que sin quererlo pueden reforzar estereotipos negativos acerca del peso. Los autores terminaron encontrando una relación entre los comentarios de los padres hacia el peso de los niños con la insatisfacción corporal de los mismos en su vida adulta.

Por otro lado en la revista JAMA Pediatrics en el año 2013 un estudio mostró que las conversaciones de los padres enfocadas en el peso o aspecto físico, se asocian con un riesgo incrementado de desórdenes en la alimentación de sus hijos adolescentes mientras que conversaciones enfocadas en una alimentación saludable los protegen de esos comportamientos.

Entonces si lo ideal es no hablarles directamente del peso o su apariencia, ¿qué se puede hacer como padres? Veamos:

1. Más que hablar, haga algo.

Con hacer algo me refiero a hacerlo en sus hábitos familiares. Disminuyan las comidas fuera y dulces sin etiquetarlos como prohibidos o malos, incluyan más vegetales en las preparaciones, vean menos televisión y muévanse más en familia. Empiece dando usted el ejemplo de lo que es llevar un estilo de vida saludable incluyendo evitar hablar mal de su propio cuerpo.

2. Que el peso y la comida no se vuelva una batalla

No regañe, señale o castigue a sus hijos por su apariencia o su alimentación. Entre más culpable se sientan por su peso o sus hábitos, es más probable que tengan ansiedad o que coman a escondidas.

3. Busque ayuda

Consulte a un profesional si necesita orientación y cree que se sale de sus manos. No se trata de ponerlos a dieta, sino de que aprendan a alimentarse según sus requerimientos y a escuchar las señales de hambre y saciedad de su cuerpo. Lo ideal es que usted se encargue del qué, dónde y cuándo comen y ellos aprendan a manejar el cuánto comen.

En consulta veo dos caras de las monedas: aquellos padres que se alarman porque sus hijos aparentan tener sobrepeso pero en las gráficas salen en rango normal o aquellos quienes el exceso de peso lo ven como algo “normal de ser niño”. Si tiene dudas del estado nutricional de su hijo busque a un profesional para que pueda orientarlo al respecto.

Invierta en la salud de sus hijos empezando por invertir en usted y dar el ejemplo. Recuerde trabajar por un ambiente de paz y aceptación alrededor de la comida y la imagen corporal y esto será un camino trazado para que sus hijos lleguen a tener una relación sana con estos aspectos. No dude en contactarnos a nuestros Centros de Nutrición para tener más información de este y otros temas o visite nuestra página web www.centrodenutricion.co.cr.

