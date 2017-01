Desanti deja de forma temporal presidencia del Congreso por campaña política

La tarde de este miercóles 11 de enero el diputado y aspirante a la presidencia por el partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, notificó su separación temporal de la presidencia del Congreso.

De acuerdo con un comunicado emitido por los encargados de prensa del político, la decisión fue tomada para evitar un eventual choque de intereses y de poder tras su inscripción como precandidato presidencial por el PLN ayer.

Justamente, este martes, luego de su anuncio como precandidato liberacionista, los diputados oficialistas Marcela Guerrero y Marco Redondo cuestionaron a Desanti por sus declaraciones de campaña y lo exhortaron a la renuncia del cargo.

La separación de Desanti de la presidencia será efectiva a partir del próximo 22 de enero y hasta que concluya el proceso interno dentro del PLN.

Al mismo tiempo, el diputado aseguró haber solicitado a la Administración de la Asamblea el que no se le pagara ninguna remuneración durantes los siguientes tres meses (hasta marzo).

"Por motivos que prefiero no calificar, algunos diputados han especulado que mi condición de Presidente del directorio y precandidato podrían propiciar un uso indebido de mi cargo. Otros, además, han sugerido que ocupar el puesto de presidente me sitúa en posición de privilegio en perjucio de otros aspirantes. Por esa razón he decidido separme del cargo...", se lee en el comunicado.

De esta forma, sería el ahora vicepresidente del Congreso, José Alberto Alfaro, del partido Movimiento Libertario, quien asuma el cargo.

Lluvia de críticas

La mañana del 10 de enero el hasta ahora presidente legislativo se inscribió como precandidato presidencial por el partido Liberación Nacional (PLN) en medio de fuertes críticas al gobierno de turno.

En un ambiente de júbilo Desantí inició su discurso y la lluvia de críticas comenzó.

"Hemos pagado un precio muy alto todos los costarricenses con el actual gobierno de la República. Ojalá que termine pronto esta larga y oscura anoche del PAC en el gobierno", inició el ahora precandidato.

Por al menos cinco minutos se extendieron las críticas; y la falta de decisión por parte de Zapote continuó en la lista de "puntos negros".

"Este gobierno ya ha renunciado a gobernar... Este gobierno se ha caracterizado por tomar una única decisión: no decidir. Ha creído que al no tomar decisiones no se equivoca, pero la peor equivocación es la falta de liderazgo, de decisión y la falta de tomar un rumbo", alzó la voz el político.

Que el actual gobierno dejara de lado la ampliación de la Ruta 27 también le sirvió a Desanti para "evidenciar que este gobierno dejó de gobernar".

"Este gobierno se ha negado a seguir con el proyecto de la Ruta 27 donde lo único que tiene que hacer es firmar la concesión para la ampliación de la vía y así tener una carrertera con el doble de capacidad que tenemos hoy".

Tales comentarios le valieron la oposición de sus pares oficialistas en el recinto legislativo.

Al mismo tiempo, y más allá de los cuestonamientos, las promesas de campaña también afloraron y el verbo desentrabar fue el elegido para presentarlas.

"Vamos a desentrabar Costa Rica para tener las obras de infraestructura que requiere un país en desarrollo. Vamos a desentrabar Costa Rica para fortalecer la seguridad ciudadana, con los recursos necesarios para que nuestros policías puedan luchar efectivamente contra el crimen. Vamos a desentrabar el tema del empleo para generar más empleos y mejores salarios. No hay nada más triste en la vida de cualquier ser humano, nada más frustrante que tener necesidades económicas, tener capacidad para trabajar y no conseguir empleo". vitoréo el candidato.

Lo que viene

Siguiendo los pasos de Desanti, el diputado Rolando González, el expresidente José María Figueres y el ex diputado Sigifredo Aiza, siguen en la lista de aspirantes a la precandidatura por Liberación Nacional.

Este miércoles fue el turno de González (11:00 a.m) y luego será el expresidente Figueres (6:00 p.m) para inscribirse oficialmente como precandidatos. El viernes a las 4 p.m. está prevista la inscripción de precandidatura de Aiza.

