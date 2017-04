EF Explica: ¿Por qué tardó tanto el PLN en procesar los resultados de su convención?

Presidente del Tribunal del Partido: "Yo lo vengo diciendo desde hace ocho años. No podemos seguir con un proceso tan complicado"

Ha pasado casi un día entero desde el cierre de urnas de la Convención del Partido Liberación Nacional para el procesamiento de apenas un 32% de las 2.130 juntas receptoras de votos de la agrupación.

A las cuatro de la tarde de este lunes 3 de abril, el tribunal del partido procesaba los datos de las elecciones a un ritmo de apenas 31 juntas por hora, que exasperó a simpatizantes, ciudadanos y a los propios candidatos presidenciales. La lentitud del trabajo del Tribunal Electoral Interno del Partido provocó, incluso, llamados de atención del –ahora– candidato Antonio Álvarez Desanti, que llegó incluso a dudar de las actuaciones de la agrupación y a hablar de la posibilidad de un fraude.

¿Qué provocó la excesiva lentitud del PLN para procesar los resultados de la convención? EF conversó con el Presidente del Tribunal Electoral Interno del Partido, Alvis González, sobre los detalles logísticos que ralentizaron el proceso.

Lo que salió mal

Liberación Nacional contaba con dos sistemas para acceder a los datos de la convención interna del partido.

Por una parte, el Tribunal contaba con la entrega de las 2.130 tulas o bolsas de votación en el Balcón Verde. Cada una debía llevar una nota en el exterior de la bolsa con el detalle de los resultados de cada Junta.

La segunda vía estaba constituida por una red de delegados. El Tribunal contaba con un delegado asignado a cada una de las mesas más numerosas de cada cantón del país. A su vez, había un encargado o coordinador general por provincia, encargado de comunicarse con cada uno de los delegados.

"La idea era apostar al centro principal de votación: el que tuviera más juntas. Allí iba a llegar el delegado, recogía los datos y se los pasaba al encargado provincial. La matemática era muy sencilla. Imaginemos que se hubieran logrado pasar los resultados de un mínimo de 60 o 70 delegados. Cada uno de estos delegados debería tener los datos de 4 o 5 juntas. Habríamos procesado 350 juntas para el primer corte. Casi un 25%" explica el Presidente del Tribunal.

No pasó así. A las 11:00 p.m. el PLN apenas tenía en su poder unas 225 de las 2.130 tulas posibles. Por ejemplo, incluso unas tulas de Escazú (localizado a escasos kilómetros de la sede del Partido) llegaron al Balcón Verde hasta hoy lunes en la mañana.

"Con los delegados tampoco sucedió lo que esperábamos. Los miembros de mesas cerraron las bolsas, los delegados llegaron, preguntaron dónde estaban los resultados, y ya estaban guardados en las bolsas. La idea era que el delegado pudiera ver el acta, pero ya estaba dentro. A muchos se les pidió, "¿mire, sacaron una foto?" ¡Tampoco habían sacado foto!"

Al final, de las 350 juntas que el partido esperaba reportar en su primer corte solo pudo procesar 75. La gran mayoría de las juntas había incluido las actas y los resultados dentro de las bolsas, lo que dificultó aún más el procesamiento. ("Algunas tulas hasta venían con las mamparas y las cajas" se quejó González).

"Se les dijo. Se les explicó. Pero mucha de la gente no fue la misma que cerró. Tuvimos la dificultad de que la información la recibieron algunos, pero cuando llegaron los delegados ya no había forma de obtener la información (...) No podían abrirse ya las bolsas. Imagínese que hubieran llegado las tulas con los marchamos reventados. La situación hubiera sido caótica".

Un problema más. A las 11:00 p.m. del 2 de Abril habían dejado de llegar las tulas. El sistema de transporte reportaba atrasos en todo el país, producto de otros problemas en el conteo de votos de cada junta.

Multiplicidad de procesos

El principal problema, alega el presidente del Tribunal, es la multiplicidad de procesos que el partido tenía que organizar este domingo. Liberación Nacional no solo desarrollaba los procesos de elección de sus candidatos presidenciales, sino también de sus agrupaciones internas.

En total, el partido contaba con el procesamiento de 13.235.645 papeletas para la elección de los miembros distritales del partido, los cuatro movimientos (mujeres, juventud, trabajadores y cooperativo) y los tres sectores del partido (empresarial, profesional y educativo). Las especificidades de cada proceso dificultaron el trabajo de cada junta.

"Tuvimos el efecto de una causa anunciada. Yo lo vengo diciendo desde hace ocho años. No podemos seguir con un proceso tan complicado (...) "Es urgente hacer una modificación y eso tiene que hacerse en tiempos de paz. Los cooperativistas, los movimientos de mujeres, la juventud y los empresarios (del PLN) tienen que escogerse entre ellos. En cierto modo, comprendo que durante el día se les haga todo tan complejo. Sería muy diferente manejar solo la convención" se excusó.

En otros partidos

Mientras tanto, otros partidos se preparan para sus propias convenciones y buscan tener mejor suerte que la de Liberación Nacional.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) –el más próximo a celebrar una convención (este 4 de junio)– deberá también compartir las elecciones del candidato a la Presidencia con la de 9 frentes partidarios (cooperativos, sindicalistas, juventud, mujer, indígena, profesionales, entre otros) y de las asambleas distritales. Eso sí, en lugar de contar con 1.059 centros de votación como el PLN, tendrán 481 (para cada distrito del país).

El PUSC, además, estima la participación de un monto menor de votantes al del PLN: un total de 350.000 personas. Sin embargo, en lugar de depender de las tulas para procesar sus resultados, el partido contratará a un call center y usara la aplicación WhatsApp para comunicar los resultados. Así lo destaca el vicepresidente del tribunal electoral interno, Alejandro Pacheco.

"No conozco el sistema de Liberación, pero nosotros le vamos a dar prioridad al resultado de la convención. Los datos nos los van a pasar por correos, por WhatsApp y por un call center que vamos a contratar. Las mesas de votación de nosotros van a estar abiertas de 9:00 a. m. a las 4:00 p. m. Yo esperaría que a las 7:00 p. m. tengamos procesado el 40% de las juntas y a las 10:00 p. m. el 70%. No vamos a esperar a que nos traigan las tulas. Es materialmente imposible hacer eso" detalló.

Sin embargo, el PUSC no ha capacitado aún a sus delegados para ninguno de estos procesos.

El Partido Acción Ciudadana (PAC) desarrollará también su elección el 9 de julio. En este caso, el PAC dedicará exclusivamente la Convención para las elecciones de su candidato a la Presidencia. Eso facilitará el conteo de sus resultados. El Partido aún no ha definido ni la cantidad de mesas ni la metodología que seguirá para procesar sus datos, aunque prevé que sea similar a la de hace cuatro años. Así lo aseguró Dora Nigro, Presidenta del Tribunal Electoral Interno del PAC.

"No invitamos a todos los costarricenses para que vengan a la Convención, sino exclusivamente a la gente que comulga con los principios del PAC. Vamos a trabajar con el padrón nacional que vamos a corroborar con la afiliación del Partido. La persona tiene que estar afiliada. Si usted quiere participar ese día, va a tener que llegar el formulario de afiliación (minutos antes de votar)" agregó.

El Movimiento Libertario tendría su elección el 30 de junio, en la que participarían los diputados Otto Guevara y la congresista Natalia Díaz. El Frente Amplio tiene pendiente definir una fecha para su proceso interno, pero se espera que participen como candidatos los diputados Edgardo Araya y Frank Camacho.