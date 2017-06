Diputada filtra documento que plantea acuerdo entre nueve partidos para el próximo gobierno

Un documento plantea 58 acuerdos entre los nueve partidos políticos con el objetivo de reformar el Gobierno de cara al bicentenario de la independencia en el 2021. Son los partidos que tienen diputados en este momento en la Asamblea Legislativa.

El texto, aún en fase de revisión y filtrado esta tarde por la legisladora frenteamplista Ligia Fallas en su página y perfil personal en Facebook, comprometería a los partidos políticos a impulsar reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa, conseguir una reforma fiscal progresiva, reformar el empleo público, simplificar los trámites, proteger la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros temas, para el próximo periodo 2018-2022, en el que se celebrará el bicentenario del país.

Esas propuestas incluirían proyectos de ley, decretos, proyectos de inversión y prioridades a largo plazo para todos los partidos representados. "Sus resultados serían implementados, en coordinación y sin obstaculización por parte de ninguno de los firmantes (...) durante el actual período constitucional y los siguientes", reza el texto.

Eso incluiría, en concreto, la aprobación para dotar de un tren eléctrico entre Cartago, San José, Heredia y Alajuela, la sectorización de las rutas de buses, reformar el Consejo Nacional de Vialidad y el Consejo de Transporte Público, habilitar presupuestos municipales plurianuales o la creación de una política de contratación de docentes por idoneidad, junto con otras propuestas convenidas entre secretarios generales, representantes y expresidentes de estos nueve partidos.

Según Roberto Artavia, ex rector del Incae y coordinador de la mesa de trabajo que emitirá el documento, el texto se encuentra en fase final de revisión y (tras incorporar las correcciones de los partidos) se firmaría oficialmente el martes 27 de junio a las 10:00 a.m. en el Congreso.

En él habrían participado, al menos, 27 representantes de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Socialcristiana (PUSC), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Alianza Demócrata Cristiana, Movimiento Libertario, Renovación Nacional y Restauración Nacional, y más de diez expertos (incluidos el Laboratorio Nacional de Materiales y Métodos Estructurales (Lanamme) y el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, entre otros).

Acuerdos para el bicentenario

Esos acuerdos aprobados serían vinculantes (moralmente) para los partidos políticos, quienes acordaron procurar no obstaculizar ninguna de estas metas consensuadas por la mayoría de los partidos para los próximos años.

Entre ellas, se incluye también el desarrollo de un estudio para ejecutar un proyecto para una conexión interoceánica –una franja de tierra de casi 300 kilómetros con dos líneas ferroviarias para trasladar la carga desde La Cruz en Guanacaste hasta Puerto Limón–, crear el Consejo Económico Social consultivo (con representantes académicos, sociales, entre otros) para los poderes de la República. Pretende además integrar en el Mideplan una autoridad reguladora del empleo público para con un modelo que gestione resultados, migrar a un presupuesto público basado en cumplimientos, incluir en el presupuesto de la República un capítulo informativo sobre el gasto tributario, entre otras.

Un comunicado enviado a EF por Artavia (a nombre de los coordinadores Roberto Artavia Loría y Miguel Gutiérrez Saxe) confirma que el documento se encontraba en una fase final de revisión. Ambos esperaban hasta este jueves en la noche los últimos comentarios de cada partido, antes de publicarlo oficialmente el martes 27 de junio.

"La Mesa Facilitadora del Acuerdo Nacional (AN) aclara que la diputada Ligia Fallas, sin autoridad para hacerlo, divulgó un borrador del documento del Acuerdo Nacional aun en consulta de revisión por parte de los partidos participantes, para la que hay tiempo hasta el jueves (22 de junio) por la tarde para recibir comentarios y propuestas de cambio. El AN se firmará y se hará público el martes a las 10 AM en la Asamblea Legislativa, como se había anunciado y solo entonces el documento tendrá su forma final" dijeron en un comunicado, enviado a EF.

"Es un documento incompleto, para empezar. Es una versión de trabajo que se le pasó a los partidos para que la revisen. Hasta mañana a media noche tendríamos la versión final", agregó Artavia.

PAC, PLN y Movimiento Libertario confirmaron documento en revisión

Por su parte, Margarita Bolaños, secretaria general del PAC confirmó haber participado en la elaboración del texto.

"Sí. Tuvimos participación activa. Ha sido parte de la política del PAC buscar esa participación ciudadana. Nosotros ya vamos en la línea de muchas de esas propuestas. Lo raro es que doña Liga haya decidido compartir el documento en este momento", dijo.

Fernando Zamora, secretario del PLN, confirmó también su participación en las mesas de trabajo, y recordó que el documento aún se somete a las últimas fases de revisión.

El legislador Otto Guevara coincidió también con él. "Efectivamente nosotros participamos, participó el Presidente del Partido, el Secretario General, y la diputada Natalia Díaz, y yo. Este tipo de acuerdos son muy conceptuales. El diablo está en los detalles: donde tuerce el rabo la chancha es en los detalles. El acuerdo no profundiza lo suficiente por la ambición y la cantidad de actores", explicó.

Pedro Muñoz, presidente del PUSC declinó dar declaraciones sobre este tema.