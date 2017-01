Trump a Peña Nieto: si no va a pagar el muro, 'mejor cancele' su visita a Washington

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó aún más la tensión con México este jueves, cuando aconsejó al presidente Enrique Peña Nieto que anule su visita a Washington si no quiere pagar el muro que será construido en la frontera entre los dos países.

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto canceló una visita para reunirse con su colega Donald Trump, horas después de que el mandatario estadounidense señaló que el encuentro debería suspenderse si México no paga un muro en la frontera común.

La reunión se tenía prevista para el 31 de enero en Washington. “Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes”, señaló.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.