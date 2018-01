“Lo cierto del caso es que no se puede solamente hablar de nuevos impuestos y de golpear el bolsillo de los costarricenses si antes no hay una política clara por parte del Gobierno de turno de reducir el gasto público, algo que lamentablemente no se ha hecho y hemos visto como desde instituciones del Estado se han gastado millones de colones en viajes, en consultorías, muchos millones en fiestas y parrandas que no le han dejado absolutamente nada el país”.