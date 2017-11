“Desconozco los motivos, no me han brindado detalles de la situación. Lo mejor es consultarle a ellos mismos el motivo del allanamiento. Es una competencia de la Fiscalía y el OIJ, deberían hacerle la consultas a ellos, tengo entendido que son varias las oficinas que se están allanando, no solo la de Guevara Guth”, comentó Natalia Díaz, diputada del Movimiento Libertario.